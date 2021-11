Calzada confirma la destitució d'Antonio Hidalgo

"Ens hem abraçat i li he dit fins aquí". Així ha explicat el president Esteve Calzada la destitució oficial d'Antonio Hidalgo després del partit. De fet, el tècnic no ha comparegut en roda de premsa i ha estat Calzada qui s'ha presentat davant els mitjans de comunicació sabadellencs (Ràdio Sabadell i Diari de Sabadell) per confirmar la decisió. "Mai pensava que donaria aquesta notícia, però les xifres obliguen a un canvi de dinàmica", ha argumentat.

Amb un to de tristor, Calzada ha afegit que "la responsabilitat no és només del cos tècnic sinó de tots, però s'ha arribat a un punt que calia prendre una decisió i aquesta és l'única eina que tenim els directius ara mateix. Vull aprofitar, això sí, per donar-li les gràcies a Antonio Hidalgo per la seva feina perquè s'ha deixat la vida per aquest club".

Juntament amb Hidalgo també deixarà el seu càrrec el segon, Juvenal. La resta del cos tècnic podria continuar. Ara ja s'obre el camí per cercar un substitut. De moment, Calzada ha confirmat que Miki Lladó, ex tècnic del juvenil, serà l'entrenador interí mentre arriba el nou inquilí de la banqueta arlequinada. "El perfil? Ja veurem, un element indispensable és que sigui un revulsiu i també caldrà analitzar l'aspecte psicològic per tirar la situació endavant. Encara no hem parlat amb ningú", ha assegurat Calzada, qui demana als jugadors un esforç: "han de ser capaços de reaccionar per sortir d'on som".

És inevitable que surtin ja alguns noms a les travesses. Francisco García Pimienta podria encaixar en el perfil i filosofia del club. També podrien entrar exjugadors com Mikel Azparren o Piti Belmonte o l'ex tècnic arlequinat Lluís Carreras. D'altra banda, la setmana passada la rumorologia apuntava noms com Curro Torres o Javi Baraja, però la llista pot ser interminable. S'espera una setmana intensa als despatxos de la Nova Creu Alta i no està clar que dissabte, contra l'Andorra, hi hagi nou entrenador a la banqueta. De moment, s'ha acabat el cicle d'Antonio Hidalgo.

