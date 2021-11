El Sabadell cau a Madrid i Antonio Hidalgo a un pas de la destitució (3-0)

Tocat i enfonsat. El Sabadell no ha tingut opció a Valdebebas, víctima de la màxima efectivitat del Real Madrid Castilla que ha marcat en tres rematades a porteria, dues des del punt de penal. El 3-0 deixa Antonio Hidalgo a un pas de la destitució, que es podria fer oficial a les pròximes hores.

Com és norma aquesta temporada, l'onze arlequinat ha presentat nombroses variacions respecte al duel anterior. Cinc han estat els sacrificats, alguns pesos pesants com Aleix Coch o César Morgado. També s'han quedat a la banqueta Muguruza, Moha i Xavi Boniquet. La sorpresa ha estat la titularitat de Facu i Sergi Altimira, dos futbolistes que han viatjat amb l'etiqueta de dubte pels seus problemes físics durant la setmana. Antonio Hidalgo fa fet una nova sacsejada, amb defensa de quatre i Facu per davant. L'objectiu prioritari era controlar al filial blanc.

S'ha aconseguit sense patir angúnies, jugant amb ordre i disciplina, durant 24 minuts, moment en el qual ha arribat l'1-0. En la primera rematada entre pals del Real Madrid Castilla, Latasa ha trobat un gran forat a l'eix de la defensa per ajustar de cap la pilota al fons de la xarxa, sense opció per Emilio Bernad. Amb molt poquet n'ha tingut prou el conjunt de Raúl González per trencar el plantejament arlequinat. Fins llavors, la presència ofensiva del Sabadell havia estat nul·la. Les referències eren Jacobo i un Sergio Aguza en posició gairebé de davanter.

N0 s'ha enfonsat el Sabadell, que ha reaccionat amb dues bones aproximacions i rematades de Jacobo, una fregant el travesser. Seva ha sigut també l'opció més clara per igualar, en el llançament d'una falta prop de l'àrea forçada per Sergi Altimira que ha rebutjat amb problemes el porter Fuidias en la seva única intervenció de risc a la primera meitat. La falta de profunditat i pólvora continuen penalitzant l'equip d'Hidalgo.

A la represa ha sortit amb més empenta el Sabadell. Aguza i Jacobo han provat el xut sense encert. Però de nou s'ha trobat amb un cop molt dur: un penal dubtós per mans que Aranda ha transformat en el 2-0. Hidalgo ha introduït quatre canvis de cop: Toni Gabarre, Muguruza, Dani Sánchez i Moha han ingressat al camp. Gairebé sense temps de refer-se, una nova pena màxima, aquesta molt clara de Guillem Molina, ha suposat el 3-0. El filial blanc, sense fer res de l'altra món i amb tres rematades entre pals estava guanyat còmodament.

No es pot dir que el Sabadell abaixés els braços. Ho ha seguit intentant amb orgull i sense sort: el pal ha refusat una rematada de Moha. Res surt bé aquesta temporada. El partit s'ha anat diluint sense pena ni glòria. La derrota deixa el Sabadell en una situació molt delicada i Antonio Hidalgo -qui al final del partit ha demanat perdó als aficionats arlequinats presents- gairebé amb els dos peus fora de la banqueta arlequinada. Només falta la confirmació oficial. Comença una nova etapa.

Fitxa Tècnica

R. Madrid Castilla: Fuidias; Santos, Rafa Marin, Gila, Pablo Ramón, Mario Martín (Morante, m. 63), Peter (David, m. 77), Dotor, Latasa (Gudjohnsen, m. 77), Jaume Jardí (Arribas, m. 60) i Aranda (Marvin, m. 60).

Sabadell: Emilio Bernad; Óscar Rubio (Muguruza, m. 57), Gerard Molina, Iago Indias, Caballo (Dani Sánchez, m. 57) , Facu Garcia (Toni Gabarre, m. 57), Jacobo, Sergi Altimira, Néstor (Alfred Planas, m. 65), Aarón Rey (Moha, m. 57) i Aguza.

Àrbitre: Jaime Ruiz Álvarez, Comitè asturià. Grogues: Latasa, Mario Martín, Aguza;

Gols: 1-0, minut 24: Latasa; 2-0, minut 53: Aranda de penal; 3-0, minut 61: Dotor de penal;

Incidències: Un miler espectadors a l'estadi Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, amb presència d'una vintena de seguidors arlequinats.

