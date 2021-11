La nostra intenció, ben clara

[Per Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell]

Actuar , gestionar i decidir, aquest és el nostre propòsit a l’Ajuntament. No entenem les postures amb intenció d’encallar, de paralitzar, que critiquen sense aportar propostes i que només afegeixen problemes als problemes. Ells potser no ho saben, però amb aquesta actitud només s’aconsegueix incrementar la desafecció de la desafeccionada gent. Escoltin, enllestim! Que retenir el pressupost municipal no ens aporta cap benefici, però cap ni un. Que el pressupost pot ser millorable? Sí, tot és susceptible de ser perfeccionat, però no podem viure d’esperar la perfecció. Hem de fer, hem de ser tan executius i eficients com sigui possible, però fem, que si no, les oportunitats passen i les il·lusions es marceixen.

El que hem valorat del pressupost per a Sabadell

És per això que des de Junts, una vegada analitzada la proposta de pressupost de l’Ajuntament de Sabadell, el que hem valorat és que les inversions inclouen projectes de ciutat destinats a empènyer Sabadell cap al futur i aquest és el nostre valor.

Des de Junts, sempre ho hem dit, volem aconseguir els projectes proposats al nostre programa electoral. Perquè hi creiem cegament, el treball previ que es va fer ens donava arguments irrefutables que la direcció bona era aquesta i per això els defensem fidelment. Aquí només hi ha un secret, hem sabut negociar i estem aconseguint els nostres propòsits.

Vull explicar quina és la nostra columna vertebral. L’objectiu s’explica ras i ràpid: volem projectar Sabadell, reivindicar el que fem a la ciutat, generar projectes que ens portin gent a Sabadell. I els projectes que s’encaminen a aquest objectiu són... tots. Fixeu-vos-hi: l’Oficina de turisme, la fira Sakura Matsuri, la Capital de cultura 2024, la transformació de la Gran Via i els barris adjacents i les obres públiques i la construcció d’equipaments. Adequar, netejar i modernitzar.

El valor dels nostres projectes

Mai havíem tingut un calendari turístic a Sabadell. El Programa Ciutat i Turisme inclou cultura, negocis/comerç i esport. No us podem avançar tots els projectes que inclou perquè alguns els estem acabant de perfilar, ho anirem fent en els propers mesos, però n’hi ha un munt, perquè d’idees no en falten.

Amb la fira Sakura Matsuri Sabadell, JuntsxSabadell estem liderant el canvi de model del centre de fires, que passarà a ser un consorci publicoprivat. Amb aquest projecte concret, innovem i aportem actualitat, amb una fira interessant per a un públic molt extens. La perfecta unió Japó-Sabadell. Hi trobarem un sector completíssim per fer una immersió a una cultura interessant, una fira per aprendre i gaudir amb teatre, gastronomia, consoles clàssiques, tallers d’art i escriptura ancestral, arquitectura sorprenent, espiritualitat, etc. En fi, no vull destapar gaires sorpreses, esperem una mica a veure-la, que serà sensacional i ens aportarà un toc de personalitat i diferenciació, just un dels objectius que busquem per anar definint la marca Sabadell.

El rectangle del coneixement per transformar i potenciar la Gran Via amb escoles de negocis que ja han mostrat interès per instal·lar-s’hi: una altra ubicació de caràcter transversal que ens aportarà inversions i talent.

Ensenyar el millor que tenim. La proposta de Sabadell Capital de cultura 2024 és un altre motiu d’orgull. És l’expressió del nostre ego col·lectiu, volem ensenyar el més important de tot, els nostres grans professionals, actors, actrius, esportistes, escriptores, poetes, músics, cantants… artistes locals dels quals ens sentim orgullosos i aprofitar instal·lacions i recursos per posar Sabadell al mapa, on sortiran tots aquests noms i tots els que vindran. Amb la Casa Duran com a seu, retrobant el paper de rellevància que li pertoca, com a edifici monumental, amb una funció d’importància.

El secret és saber negociar, votem per anar endavant

Tots aquests projectes no els volem deixar perdre. Si tens propostes i les vols portar a terme, escriure bones idees i deixar-les al calaix és fer feina en va. Això és el que hem negociat amb el govern actual i per això votem a favor d’anar endavant, d’aquesta manera totes aquestes línies estratègiques es faran perquè des de Junts ho hem lluitat.

I no s’acaba aquí. La transformació de la plaça del Treball tal com la volen els veïns, és clar que sí, ells són els que en gaudeixen més i saben perfectament què necessiten. Si volem sabadellencs i sabadellenques implicats amb la seva ciutat, han de poder proposar i decidir.

Les obres a la Gran Via i al Ripoll, eixos que ara són una escletxa que segrega i divideix. Una proclama que fa anys que es demana, ja és hora de fer-hi actuacions, començar a fer millores que han d’anar avançant fins a aconseguir una ciutat homogènia que faciliti la vida a la ciutat més humanitzada i pacificada. I el passeig de la Plaça Major, ganes de retrobar un espai central agradable i definitiu, que ja toca. Volem tenir cura del centre de la ciutat perquè fa anys que està molt deixat.

Tots aquests projectes per a Sabadell eren carpetes empolsinades i des de JuntsxSabadell les hem posat de nou sobre la taula, perquè són propostes que segur que incrementaran les inversions i, per tant, la projecció de la ciutat.

Els nostres projectes els compra Europa, per això ens adjudiquen fons Next Generation, pensats per transformar l’economia i crear oportunitats. Són uns fons pensats per reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia, valoren propostes que vagin cap a una Europa més ecològica, digital i resilient adaptada als reptes actuals i futurs. No estem gens desencaminats. Per això no ens interessa aturar els pressupostos.

Al Japó tenen una tècnica per fer cal·ligrafia amb un pinzell de bambú i paper d’arròs. Han de fer un traç seguit i constant, fent la mateixa pressió tota l’estona i sense aturar-se ni un segon, si ho fan, la tinta mulla massa i el paper es forada. Nosaltres fem el mateix, sempre estem atents, mirem i analitzem, no parem de treballar ni un moment, actuem decidits, però tampoc aturarem el pinzell, si ho fem, la feina feta no té cap continuïtat.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

