L'OAR Gràcia remunta en una gran segona meitat i guanya el segon derbi

Res a veure aquest segon derbi consecutiu al pavelló gracienc amb l'anterior. El conjunt verd-i-blanc va passar d'un extrem a l'altre, de la facilitat amb què es va desprendre del Creu Alta Sabadell, fa dues setmanes, a la dificultat per acabar trencant la resistència del Terrassa. Va aconseguir els dos punts i manté la imbatibilitat a casa, però va haver de recórrer a l'èpica per reconduir la situació adversa que es va trobar ben aviat.

El Terrassa va exercir una superioritat aclaparadora tan bon punt el partit es posà en marxa. Contundent en defensa i demolidor en les accions ofensives, va passar per sobre d'un Gràcia, imprecís i tou, que no se'n sortia. Així, fins al minut 17 quan Cesc Borrell va demanar temps mort per intentar aturar l'allau dels visitants (4-11). Amb l'immediat parcial 4-0 els verd-i-blancs van fer una bona mossegada a la diferència (8-11) i van provocar el primer temps mort de Magí Serra. Quan faltaven cinc minuts per al descans el marcador s'havia ajustat una mica més amb el gol de Tonchi Vàzquez (11-13), però en aquell temps restant el Terrassa tornà a ser més efectiu i engrandí l'escletxa (12-17).

Al minut 8 de la segona part (19-22) Magí Serra utilitzà el segon temps mort i al minut 13 gastà el tercer i últim perquè el Gràcia havia culminat la remuntada (22-22), obra de Guillem Correro. El partit començà de zero amb els dos equips entregats en una lluita brutal, immensa, espectacular, que oferí la fase més intensa, carregada d'emocions i amb el públic gracienc entregat al seu equip. Dani Peiró (12 gols) va ser un jugador fonamental en aquells instants decisius. El 28-28 fou el darrer vestigi de les igualtats en el marcador. El Gràcia es posà per davant i ja no cedí. Amb 34-32 una doble aturada de Pau Hernàndez, ja dins l'últim minut, evità que el Terrassa es posés a un. Poc després Quim Vaillo establí el 35-32 definitiu per a joia local i lògic desencant visitant.

Sense resposta

El Creu Alta Sabadell, en canvi, gairebé va calcar el guió del primer derbi a la pista gracienca en el seu desplaçament a la pista del Sant Martí. Un 40-26 final després d'un bon inici que es anar diluint (20-15 al descans) per caure de manera contundent a la segona part. La feblesa defensiva continua sent un gran hàndicap per l'equip de Ramon Salmurri, encara sense puntuar aquesta temporada.

Frenada del femení

L'equip femení de l'OAR Gràcia va veure frenada en sec la seva gran ratxa a la pista del Sant Vicenç, tercer classificat de la Divisió d'Honor Plata (28-22). De fet, el partit es va escapar en un decebedor tram final de partit en el qual el conjunt de Carol Carmona va encaixar un inexplicable parcial de 8-1. Fins aquell moment, va tenir el duel controlat i fins i tot va arribar amb avantatge al descans (11-15). A la segona part es va passar d'un 20-21 al 28-22 final. Un accident enmig d'una gran temporada.

