El teu defensor: "Exigim més neteja a la plaça de la Sardana”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

El Carles ha contactat amb el Diari, en representació dels seus veïns, per millorar l’estat de la plaça de la Sardana (Covadonga). L’Ajuntament ja ha desratitzat la zona i ara preveu un reforç de la neteja a aquesta plaça

Un grup de veïns de la plaça de la Sardana, ubicada al barri de Covadonga, ha contactat amb el D.S. per alertar a l’Ajuntament de la presència de rates “que hi ha fa dies a diferents zones d’aquest espai”. Un dels veïns que s’ha posat en contacte amb El teu defensor en representació de la resta de residents de la zona, el Carles, que assegura que les rates corren pels diferents espais –la plaça, el parc infantil, el pàrquing i el vestíbul de l’edifici, entre d’altres– i reclamen que els serveis municipals ho resolguin.

“Els espais de vegetació de la plaça tenen un manteniment deplorable”, lamenta, i destaca que els esdeveniments populars i massius a la Fira i la brutícia que generen aquests actes “són factors que afavoreixen la plaga de rates”.

De fet, és la porta d’entrada a Fira Sabadell i, amb la celebració d’actes que ara es reprèn, els veïns van decidir notificar-ho al consistori per la via formal, però sostenen que van rebre “una resposta deficient per solucionar-ho”, fins fa uns dies.

En aquest sentit, han contactat amb el Diari de Sabadell per exigir als responsables municipals de la regidoria de Salut i Espai Públic una actuació a la zona. “No només cal que actuïn ara, sinó que es reforci la neteja”, demanen els veïns.

Reforç de la neteja

El D.S. s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell per reclamar una solució i fonts municipals han assegurat que l’Ajuntament, un cop va rebre l’avís de queixes per presència de rates, dies després va desratitzar els embornals de la plaça de la Sardana. Les mateixes fonts confirmen que “en els propers dies també està previst netejar els matolls per controlar si hi ha caus per cobrir”.

Des del consistori, d’altra banda, s’ha planificat un reforç de la neteja a la zona, “sobretot els dies que hi hagi activitats amb gran afluència de públic com fires”, destaquen les mateixes fonts.

