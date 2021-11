Ca n’Oriac, pioner

La història de Ca n’Oriac expressa moltes de les virtuts de la societat sabadellenca, com és l’esforç, el treball, la perseverança i l’ambició. Fa tan sols unes dècades, en plena expansió industrial, el barri va acollir centenars de nous veïns que havien vingut a Sabadell a treballar a les fàbriques. Avui dia, ells, i els seus fills i nets, poden veure com Ca n’Oriac s’ha convertit en un barri amb identitat i vida pròpies, amb un teixit social consolidat i un comerç de proximitat de referència. Aquesta empenta ha servit perquè es postuli com la primera àrea de promoció econòmica urbana de Sabadell (APEU), una iniciativa publicoprivada que busca l’impuls econòmic i comercial d’una zona. Tal com expliquem a les pàgines 4 i 5, la Diputació de Barcelona ha subvencionat un estudi per millorar la competitivitat del comerç de la zona a través de canvis en la fesomia de Ca n’Oriac. Fomentar les millores urbanístiques a l’entorn del barri pot ser un instrument clau per generar dinamisme, creixement econòmic i garantir l’expansió comercial del barri.

