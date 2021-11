Nova gespa artificial pels camps de futbol de Sant Oleguer i els Merinals

Els camps de futbol de Sant Oleguer i el recinte esportiu dels Merinals tindran nova gespa artificial. L'Ajuntament de Sabadell destinarà 340.000 euros per fer-ho possible en els pròxims mesos tal com ha aprovat aquest dilluns en la Junta de Govern Local. Es tracta de pistes que tenen un ús formatiu i professional, ja que en el primer espai hi entrena el CE Sabadell i al segon el CE Mercantil.

Ara s'han adjudicat els treballs de Sant Oleguer a l'empresa Sports and Landscape, per un valor de 124.630,83 euros, i a Fieldturf Poloigras la remodelació del terreny de joc de les pistes dels Merinals, en aquest cas pressupostades en 214.868,40. Feta l'adjudicació, la substitució de la gespa començarà en les pròximes setmanes i es preveu que les obres durin un mes i mig i dos mesos respectivament. Des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament es vol aprofitar l'aturada per Nadal per avançar els treballs.

Com es farà?

En tots dos casos primer es retirarà la sorra i el cautxú dels terrenys de joc i després la gespa existent. A continuació s'aprofitarà per revisar l'estat de la subbase i si fa falta es repararà la planimetria i la làmina de drenat existent per garantir la seva durabilitat. La gespa artificial que s'instal·larà tindrà entre 55 i 60 mm d'alçada i està especialment dissenyada per jugar a futbol gràcies a la seva combinació de fils de polietilè d'alta densitat.

Per últim, es faran els marcatges dels dos camps de futbol, incloent-hi els transversals de futbol 7, així com la col·locació de les porteries, de les que es revisarà la xarxa. També es revisaran les reixes dels canals de recollida d'aigua.

