CatSalut aposta per demanar el passaport Covid a l'interior de bars i restaurants

La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha apostat per ampliar l'ús del passaport covid en espais tancats, en concret a restaurants, teatres i cinemes. En una entrevista a TV3, Craywinckel ha remarcat que la decisió encara no està presa –el Govern ho abordarà la setmana que ve-, i que caldrà estar atents a les dades, però creu que "s'hauria de fer" perquè la covid-19 té una contagiositat "altíssima".

Així, creu que s'hauria d'implementar en restaurants, festes i casaments, teatres i cinemes. "Estem parlant d'espais tancats, on s'acumula molta gent i no tens cap mesura d'aïllament efectiva", ha dit. Craywinckel preveu que al gener decaigui el decret que posa la sanitat privada a disposició de la pública.

La directora del CatSalut ha recordat que en aquesta època de l'any moltes activitats es fan en espais tancats, i que des de l'estiu la percepció al carrer és que la pandèmia "s'ha acabat" perquè hi ha molta gent vacunada, relaxant així les mesures protecció personal com la mascareta, la distància o el rentat de mans.

Craywinckel ha admès que limitar l'entrada en espais tancats a persones amb el passaport covid, ja sigui perquè estan vacunats o perquè tenen una prova negativa, no garanteix al 100% un entorn segur, perquè una persona vacunada també pot contagiar, però creu que elevarà la protecció.

A més, creu que implementar aquesta mesura ajudarà a augmentar les taxes de vacunació, ja que animarà a part de la població que no s'ha vacunat per "por a la punxada" o per "mandra".

La responsable del CatSalut no ha amagat la seva "preocupació" per les dades de la pandèmia a Catalunya, que fa setmanes que van en ascens, a les portes de Nadal. Per això, creu que s'han de prendre mesures per evitar que els contagis segueixen creixent i evitar situacions com s'estan vivint en alguns països europeus.

