Simulacre d'accident aeronàutic a l'Aeroport de Sabadell

L'Aeroport de Sabadell i Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) han organitzat avui dimarts un simulacre d'accident aeri seguint el programa d’exercicis i simulacres previstos per al 2021. En el simulacre han participat tant els serveis propis de l’Aeroport previstos al Pla d’Autoprotecció com els de la Generalitat de Catalunya previstos al Pla Especial d’Emergències Aeronàutiques a Catalunya AEROCAT, que s’activa per part de Protecció Civil de la Generalitat i preveu la resposta coordinada de tots els cossos i organismes que depenen de la Generalitat i del mateix aeroport.

Amb aquest exercici s'ha comprovat i avaluat la capacitat de resposta davant una emergència, i l'efectivitat i coordinació dels diferents organismes implicats amb l’objectiu de minimitzar les conseqüències que podrien derivar-se d'un accident aeri. Així mateix, s’ha comprovat la integració del Pla d’Autoprotecció de l’Aeroport en el Pla Especial d’Emergències Aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT).

L’Aeroport de Sabadell ha activat la sala d’afectats i la sala de familiars amb la presència de diversos figurants, els quals han estat filiats pels Mossos d’Esquadra.

Aterratge d'emergència

L'exercici ha simulat l’accident d’una aeronau amb problemes a un dels motors, per la qual cosa ha realitzat un aterratge d’emergència, ha tocat dos cops la pista i s’ha acabat accidentant en una parcel·la exterior de l’aeroport, pròxima a la capçalera 31. A conseqüència de l’accident, l’aeronau s’ha incendiat i dues persones han resultat ferides.

Immediatament, s’ha iniciat la ronda de trucades, avisant els mitjans interns, la Torre de Control i seguretat. En l'àmbit extern, s’ha avisat el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat, tal com preveu el Pla d’Autoprotecció.

L’exercici ha seguit amb l’arribada i la guia dels mitjans externs, que s’han incorporat a l’accident, i s'ha iniciat l’actuació coordinada entre uns i altres. S’ha constituït el Comitè de Crisi, format pel director de l’aeroport i responsables de la torre de control, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, sector aeri de Barcelona de l'exèrcit de l'aire, Protecció Civil de l'Estat i Associació d'empreses i operadors de l'Aeroport (AEOAS). Així mateix, s'han incorporat a la Sala de Crisi representants de Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat i Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tots ells han realitzat el seguiment de la situació i elaborant un comunitat i un pla de continuïtat. S’han activat les diferents sales i s’ha atès a les víctimes i als familiars.

El simulacre s'ha realitzat amb foc real i ha estat extingit pels Bombers de l'Aeroport juntament amb els Bombers de la Generalitat. Després han evacuat de la zona d'emergència a la resta de persones implicades a l'accident que han rebut l'atenció mèdica del SEM.

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat al lloc de l’accident aeri 3 dotacions del parc de Sabadell (un Furgó de Salvament, una Bomba Rural Pensant i una Bomba Urbana Lleugera) i el comandament per supervisar i coordinar-se amb la resta d’actuants al Centre de Comandament. En arribar, els efectius han donat suport als bombers de l’aeroport en les tasques d’extinció i salvament dels dos ocupants de l’aeronau, mentre també establien i delimitaven la zona calenta per seguretat. Posteriorment, han revisat els danys a les infraestructures de l’aeroport i ho han traslladat als seus responsables.

Per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’han activat un total de 4 unitats: dues de Suport Vital Bàsic, una de Suport Vital Avançat i l’Equip de Coordinació Clínica i Operativa (ECO). En total, hi han intervingut 7 professionals del SEM que han atès a dos ferits, un d’ells valorat com a crític i l’altre que es trobava en estat lleu. Posteriorment, han estat traslladats a un centre sanitari.

Al simulacre d’accident aeri que s’ha dut a terme avui a l’Aeroport de Sabadell han participat 15 efectius del Cos de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell (seguretat ciutadana i investigació) i de diversos serveis centrals, com la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria i l’Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius. Els efectius de la PG-ME, com a integrants del grup d’ordre, han assegurat i han protegit la zona de l’incident, han facilitat l’accés dels vehicles d’emergències al lloc del sinistre, i han dut a terme les tasques corresponents d’identificació i comunicació. D’altra banda, han gestionat la sala destinada als familiars de les víctimes i s’han integrat al Centre de Comandament Avançat establert i a la sala de crisi de l’aeroport.

