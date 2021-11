Antonio Hidalgo s'acomiada de l'afició després d'una etapa molt intensa

La història d’Antonio Hidalgo a la banqueta del Centre d’Esports ja va començar amb una decisió força arriscada. Renunciant a un any de contracte a l’AEK Larnaka xipri- ota, on feia de segon, va acceptar el repte d’assumir un equip en caiguda lliure cap al pou de Tercera Divisió amb molt poca experiència com a primer entrenador. De fet, aquell tram final de temporada agònic només seria un petit tast de tot el que li tocaria viure al Centre d’Esports aquests tres intensos últims anys.

Olot, amb una permanència a Segona B celebrada gairebé com un ascens pels 1.700 aficionats desplaçats, escenifica l’inici de la seva etapa arlequinada. Amb la mateixa base i alguns retocs, com les mediàtiques tornades d’Ian Mackay o Manu Lanzarote, Hidalgo va arrencar el projecte 20/21 amb dubtes (0-2 contra el Castelló) que es transformarien aviat en il·lusió i entusiasme. Un equip que no estava dissenyat per lluitar a dalt, va oferir un gran nivell i, de fet, és el que va liderar la taula del grup tercer més jornades abans de l’aturada per la pandèmia, just quan semblava patir el pitjor moment de joc i resultats.

Marbella seria un altre punt clau per explicar la trajectòria d’Hidalgo. Un play-off exprés atípic que va posar a prova el cor de tots els arlequinats durant nou dies inobli- dables i va tenir un desenllaç feliç amb l’ascens a Segona A cinc anys després. Gairebé de Tercera al futbol professional en un any. Hidalgo semblava tocat per una vareta màgica. Però la Lliga SmartBank aviat es va transformar en un calvari. Amb una plantilla molt limitada pel topall salarial i reforços de Segona B –a excepció d’Stoichkov–, era inevitable viure a la zona baixa tota la temporada. Tot i una arrencada nefasta marcada per l’infortuni, el Sabadell va ser capaç d’arribar a l’última jornada amb opcions matemàtiques de salvació. No va sortir la carambola ies va quedara un punt(o un gol) de la permanència. La ruleta russa que va funcionar a Marbella va fallar a Anduva.