Professionals d'Urgències del Taulí es concentren per reclamar "un servei digne i humà"

Més d'una cinquantena de professionals d'Urgències del Taulí han reclamat més personal i espai de treball en una concentració aquest dimecres a la corporació sanitària.

Els treballadors, sobretot infermeres, tècnics auxiliars d'infermeria (TCAI) i lliterers, s'han desplaçat des de l'entrada de l'hospital fins a les portes de l'edifici La Salut, on hi ha la presidència i direcció de la corporació sanitària. Al cap d'uns minuts els han rebut tant la presidenta, Mariona Creus, com el director general del Taulí, Joan Martí.

Falten mans i falten llits, denuncien els treballadors. "Estem cansats de la saturació i el col·lapse que fa anys que patim a Urgències i ara ha arribat a límits extrems. El personal està molt cansat i manquen llits" assegura la infermera del servei Maria Expósito, amb més de vint anys d'experiència a la corporació. I el problema que això comporta és que "no podem mantenir el ritme normal d'urgències", de manera que ja fa massa temps que es produeix la situació de tenir pacients en lliteres als passadissos o esperant en butaques. Els professionals també denuncien l'excés d'hores que han de treballar per poder suplir la manca de personal.

Hi coincideix l'infermer Javier, que apunta que "l'hospital ha quedat molt petit per tota la població que ha d'atendre". En la concentració s'han mostrat pancartes reclamant unes urgències "dignes i humanes", perquè com diu aquest professional, "la dignitat d'una persona que està hospitalitzada passa com a mínim per tenir un llit i una butaca".

El Govern reclama solucions

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Sabadell, Sònia Sada, reclama al Departament de Salut un pla d'acció urgent per resoldre aquesta "situació límit" que li han fet arribar els professionals. L'edil ha enviat una carta a la gerent de l'Àmbit Metropolità Nord, Anna Aran, en què insta la conselleria a prendre mesures per millorar l'atenció dels usuaris i les condicions de treball dels professionals.

Sada reclama dotar el servei d'Urgències del personal necessari; revisar els torns per garantir la conciliació familiar i evitar sobrecàrregues; revisar la formació mínima específica pels casos de crítics, codis concrets i triatge; revisar els espais físics i els recorreguts pel confort dels pacients i prevenció de riscos pels treballadors; revisar les càrregues de treball i els recursos materials.

La FAVS se suma a la protesta

La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) ha participat a la protesta d'aquest dimecres. La federació denuncia "la degradació que pateixen les Urgències" a causa de la manca de personal i recursos materials. Una situació denunciada des de fa anys que veuen com s'ha agreujat a causa de la Covid-19.

