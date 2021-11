Trobada entre el Govern de l’Estat i l’Ajuntament de Sabadell per desencallar infraestructures pendents a la ciutat. L’alcaldessa, Marta Farrés, s’ha reunit aquest dimecres a Madrid amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per demanar que s’avancin obres que s’esperen des de fa anys.

Entre les prioritats del Govern municipal hi ha la construcció de l’estació de Rodalies a Can Llong, en el mateix traçat de la línia R4 de Rodalies.“Sempre defenso els interessos de Sabadell allà on calgui, i per això m’he reunit amb la ministra. Li he plantejat qüestions pendents per millorar les connexions de la ciutat”, afirma l’alcaldessa en declaracions al Diari.

L’estació de Can Llong ja apareixia en les previsions realitzades per Foment l’any 2008. Ara per ara, es considera una de les infraestructures prioritàries del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030. L’actuació hauria d’estar culminada abans del 2025, segons marca el full de ruta del ministeri.

Abans, però, caldrà encarregar un estudi específic. En una entrevista recent amb el Diari, el coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, sostenia que primer cal atraure més usuaris potencials de tren a Can Llong a través de carretera, amb la construcció d’un aparcament dissuasiu i d’un park and ride, entre altres actuacions. En matèria ferroviària, també s’està pendent de la connexió ferroviària directa entre Sabadell i l’aeroport del Prat.

L’etern Quart Cinturó

Hi ha una altra infraestructura que s’espera des de fa temps, especialment des de l’entorn empresarial: el Quart Cinturó (B-40), per connectar els Vallesos amb el Baix Llobregat. S’està pendent de culminar el tram entre Terrassa i Olesa de Montserrat, iniciat el 2006.

El projecte de pressupostos de l’Estat del 2022 preveu 13,6 milions d’euros per avançar les obres. També s’inclouen 124.900 euros per a l’estudi informatiu de la carretera entre Terrassa, Sabadell i Caldes de Montbui.

