Preparats per fer realitat el somni de superar el Dakar

Aquest any sí. Les instal·lacions d’Olrait del concessionari Jeep i Alfa Romeo de Sabadell, del grup Vallescar, van ser l’escenari escollit per presentar el Krestex Team, l’equip format pels pilots Jordi Queraltó i Petra Zemánková, que prendran part de la pròxima edició del Dakar 2022.

Amb més d’una cinquantena d’assistents i amb l’exposició del Jeep Tanker, així com els vehicles que donaran suport al tàndem format per Queraltó-Zemánková, els protagonistes van revelar alguns dels secrets d’aquest nou repte en el ral·li més dur del món: “El Dakar no és una cursa, sinó una aventura formada per 12 etapes molt dures, en què l’objectiu és arribar a acabar-les amb èxit”, va explicar la copilot Zemánková.

Enguany, serà la segona participació d’aquest equip després d’estrenar-se el gener del 2020 amb un final amarg –van veure’s obligats a abandonar de manera prematura per un problema electrònic–: “El somni es manté intacte des que dècades enrere, quan mirava aquells intrèpids arribar al llac rosa, pensava a fer-ho algun dia. Aquest any confiem a poder-lo acabar”, detallava Queraltó. El vehicle que en els pròxims dies sortirà des del port de Marsella cap a l’Aràbia per iniciar la prova el 2 de gener és un vehicle que ha patit una metamorfosi en relació amb el del 2020: “Tot va començar aquí, a Olrait, quan vam comprar dos Jeep Rubicon per anar a fer el Dakar amb un cotxe pràcticament de sèrie”.

Ara, i sota el nom de Jeep Tanker, després de rebre el vistiplau de la FIA, Queraltó i Zemánková faran dos salts endavant –passen de la categoria Open a la T1– per competir amb Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah o Carlos Sainz, entre d’altres: “Córrer amb aquesta sèrie de rivals no serà fàcil, perquè ells tenen un pressupost gairebé il·limitat. No podrem anar al límit, però esperem fer un resultat digne”.

Publicitat