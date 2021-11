Responsabilitat davant la pantalla

La generació més jove de Sabadell ha crescut amb una pantalla a la vora. Gràcies a això, tenen una gran capacitat per explorar i treure el màxim rendiment a les noves tecnologies. Així i tot, l’ús (i sobretot l’abús) dels dispositius electrònics està fent estralls entre joves i nens. Tres de cada deu menors d’edat mostren un patró compulsiu respecte al món digital i les pantalles, segons l’informe de l’Observatori Espanyol de Drogues i Addiccions realitzat després de la pandèmia.

El gran focus de les addiccions no és el temps que passen davant la pantalla, sinó els problemes associats que se’n poden derivar. Parlem de l’aïllament social i de l’agressivitat, per exemple. Els experts recomanen millorar l’educació digital dels joves i equilibrar els temps de les activitats davant de la pantalla amb el de les analògiques. Recentment, persones reconegudes –i adultes– de l’esport, la moda i l’activisme han anunciat que deixen les xarxes socials per l’angoixa, l’ansietat i l’estrès que els genera. És simptomàtic: el ritme que no pot suport un adult, com l’ha d’aguantar un nen? Hem de fer un ús responsable i mesurat de les noves tecnologies, i promoure’l als nostres joves.

