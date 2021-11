Els Mossos d'Esquadra han donat per desarticulat un grup criminal especialitzat en estafes bancàries suplantant la identitat de les víctimes. Operaven a diferents punts de la comarca. La policia va detenir a finals d'octubre dos homes i una dona de 21, 29 i 47 anys, mentre que a principis de novembre va arrestar tres dones més, de 39, 43 i 38 anys.

Se'ls atribueixen estafes a almenys 10 persones, a qui van gastar o retirar dels comptes bancaris fins a 100.000 euros utilitzant DNIs i targetes robades. Des del gener, el grup havia actuat a més de 25 municipis de diferents punts de Catalunya, especialment al Vallès Occidental.

La investigació va començar al gener, quan els Mossos de Mollet del Vallès van rebre la denúncia d'un robatori a l'interior d'un vehicle, on els lladres s'havien endut documentació personal i altres objectes. Tres mesos després, la víctima va denunciar que algú havia utilitzat la documentació per intentar treure diners d'una entitat bancària, mentre també va rebre recàrrecs no previstos de compres fetes a diferents municipis.

Arran d'aquest cas, la policia va constatar que hi havia diverses denúncies amb el mateix patró: uns lladres sostreien documents d'identitat i targetes per treure diners, o bé intentaven lucrar-se amb documentació que algú havia perdut. Aquestes persones es feien passar per les persones que figuraven als documents d'identitat i així aconseguien retirar els diners de les entitats bancàries.

Actuaven sistemàticament d'aquesta manera fins que buidaven els comptes. Un cop buidats, falsificaven nòmines amb els documents d’identitat i demanaven targetes de crèdit emeses per grans centres comercials per fer compres a crèdit que mai es podien arribar a cobrar.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

