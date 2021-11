El temporal de llevant que aquesta setmana ha fet acte de presència s'acabarà aquest dijous per donar pas a un ambient d'hivern amb temperatures que fregaran els 0 graus a partir d'aquest divendres i durant tot el cap de setmana. Al llarg d'aquest dijous encara poden haver-hi ruixats i tempestes puntuals, fet que mantindrà la inestabilitat a la ciutat al llarg d'avui. A partir d'aquest divendres l'entrada d'aire fred –s'esperen nevades al Pirineu– farà que tinguem un ambient d'hivern, on els ruixats i les tempestes deixaran pas a un cel ennuvolat, amb més estabilitat.

Si la situació meteorològica no fa un gir inesperat, la borrasca haurà deixat al seu pas per Sabadell ràfegues de vents puntuals superiors als 40 km/h i més de 15 l/m² en moments puntuals, com el dimarts al vespre, on es van registrar 16 l/m² entre les 19 i les 20 hores. Si bé és cert que durant tres dies la pluja ha estat la gran protagonista, no s'han hagut de lamentar mals majors, més enllà d'embornals bloquejats per les fulles que han dificultat la circulació de l'aigua.

La borrasca s'allunya i els ruixats perden intensitat i extensió. Malgrat això, no farà net del tot. Tots els detalls, al butlletí: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/WWnNnDGxtT — Meteocat (@meteocat) November 25, 2021

