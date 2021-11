El Topbàsquet torna a Sabadell aquest desembre

S'ha celebrat aquesta tarda la presentació del Torneig Topbàsquet “Ciutat de Sabadell” 2021, que se celebrarà els propers dies 4, 5 i 6 de desembre a diferents pavellons esportius de la nostra ciutat, amb finals el dia 9 de desembre al Pavelló del Nord. Serà la dotzena edició d'una competició de màxim nivell a les categories infantils i mini tant masculines com femenines. Tot i les exigències esportives entre participants, el Topbàsquet vol ser un espai per gaudir al màxim del joc, de l'ambient i de la possibilitat de fer amistat.

Després d'un any molt complicat per les conseqüències del Covid, es torna a organitzar per part del Club Esportiu Escola Pia de Sabadell un gran torneig recolzat, entre altres institucions, per l'Ajuntament de Sabadell, que comptarà amb la presència d'equips internacionals i clubs de tot Espanya.

Els equips a destacar que hi participaran són el Team Mazovia (Polònia) o The Travel Team (França). Altres, més comuns, són el FC Barcelona, ​​el Joventut de Badalona o el Bàsquet Manresa.

Per iniciar l'acte, la regidora d'esports Laura Reyes ha volgut agrair tant als presents a l'acte com als participants i col·laboradors del torneig. També ha aclarit qüestions relacionades amb l'estructura del club i ha volgut informar que tota la informació es pot trobar a la web oficial de Top Bàsquet.

A continuació, David Prieto i Guillem Reina com a responsables esportius del torneig, han donat sensacions en aquesta prèvia del gran esdeveniment. Per la seva banda, Prieto ha dit que “volem agrair la confiança per organitzar part del torneig i estar dins d'aquest projecte tant ambiciós. També volem aprofitar per agrair a les empreses que sostenen tot això". A més, David ha recalcat que una de les novetats d'aquest any és que "podem digitalitzar els resultats, els aparellaments i els partits, donant pas a una nova era més digital i no tan escrita en paper".

Per la seva banda, Reina ha volgut enfocar-se en la participació dels clubs a l'edició d'aquest any 2021: “Per exemple, el Real Madrid o altres clubs no poden estar pel tema de la pandèmia. Per això s'han incorporat nous equips i això ho farà molt divertit”.

Tant Prieto com Reina estan d'acord amb el tema econòmic. Tots dos coincideixen que els patrocinadors i empreses col·laboradores continuen sent els mateixos i, mantenint preus raonables, ha estat molt més fàcil per poder comptar amb ells per a un any més dur a terme el torneig.

Només en aquest aspecte ha volgut intervenir Moisés Angulo, vicepresident del CE Escola Pia: “Fins l'any passat, l'Obra Social La Caixa col·laborava amb el torneig. Tot i això, aquest any ha preferit prioritzar les famílies del club amb el tema de les beques, encara que seguim tenint una gran relació amb ells”.

Per acabar, Laura Reyes ha conclòs amb l'acte agraint als presents i desitjant que el torneig sigui tot un èxit. La regidora i tots els organitzadors dipositen total confiança en el torneig.

