Munitis: "Em sento feliç d'entrenar el Sabadell, la responsabilitat és grandiosa"

El nou tècnic del Centre d'Esports, Pedro Munitis, ha reconegut que la situació és "molt compromesa", però també ha assegurat màxima dedicació per tirar endavant l'equip en la seva presentació oficial davant els mitjans de comunicació en la sala de premsa Miguel Quereda. El càntabre ha estat acompanyat del seu segon, el sabadellenc i exjugador arlequinat, Manolo Sánchez, i en un segon pla ha estat el nou analista, el francès Josselin Juncker.

Després d'agrair la predisposició del club, els jugadors i la resta del cos tècnic que continua, Munitis ha començat a desgranar les claus per aconseguir l'efecte revulsiu que pretén el canvi d'entrenador. "L'estat anímic és molt important i en això insistirem. Centrar-ho tot en els resultats immediats pot ser perillós. Volem marcar objectius que ens portin a la victòria. I si no arriba al principi, enfocar tots els esforços per veure el què fem bé o malament i millorar. A vegades és un tema de dinàmiques i quan el jugador perd la confiança es fa més petit i té més dubtes. Es tracta de revertir aquesta situació".

Ha tingut poc temps, en prou feines tres dies, per preparar el debut d'aquest dissabte (19 hores) contra l'Andorra. "Han estat uns dies esgotadors. Primer, amb la incertesa si seríem els escollits. I ara, per treballar amb l'equip amb poc temps. Intentarem oferir les millors eines als futbolistes. Sabem que els inicis són difícils, però creiem en el que fem i tenim confiança en aquesta plantilla. Ara mateix, el primer pas és que el jugador surti al camp sabent més o menys el que toca fer. Contra l'Andorra som conscients que serem sotmesos perquè és un equip amb un elevat percentatge de possessió i és capaç de canviar de sistema. Tenim el desavantatge del poc temps per preparar el partit, però l'avantatge és que ells tampoc coneixen la nostra idea".

És conscient que toca millorar moltes coses, sobretot en l'aspecte ofensiu. "Hem de ser un equip més vertical i tenir la humilitat suficient per defensar com un equip petit si es dóna el cas. Després ja concretarem altres aspectes com l'atac en camp propi, com transitem en defensa o quin tipus de pressió hem de fer. El primer objectiu és que siguem un equip competitiu i això estic segur que ho serem". També ha deixat clar que "jo no miro el DNI. Em fa igual Óscar Rubio o 'El Chino' (David Astals). El camp posa a cadascú en el seu lloc. La personalitat no va lligada a l'edat". Aprofitarà la Copa del Rei -dimarts el Sabadell juga a Sanlúcar de Barrameda davant l'At. Sanluqueño- per donar oportunitats i conèixer millor la plantilla. "És un destorb perquè ens agradaria tenir més dies per treballar, però d'altra banda em permetrà veure tots els jugadors".

No ha volgut fer comparacions amb Antonio Hidalgo i el seu sistema "perquè cada entrenador té una idea. Hidalgo és el mateix entrenador que va aconseguir l'ascens a Segona A i ara les coses no han anat bé. No puc valorar la feina d'un company. He vist partits del Sabadell perquè quan estàs a l'atur veus molt futbol. Penso que és un equip capaç de fer una iniciació de joc molt neta i és bo que els jugadors tinguin un model. Més que canviar el sistema, penso que és una qüestió d'espais. Partirem d'un posicionament i després ocuparem els espais també en funció del rival. No m'agrada parlar de joc directe, sempre hi ha molts matisos".

La proposta del Sabadell, ha assegurat, "em fa feliç i al mateix temps significa una responsabilitat grandiosa. Això em motiva moltíssim. He conegut un club d'un alt nivell, fins i tot per sobre del que podia pensar. Disposo d'un gran equip de professionals i es donen totes les circumstàncies per fer una bona feina i aconseguir resultats. No podem anar a llarg termini, el primer de tot és sortir de l'actual posició".

La felicitat de Manolo Sánchez

Al seu costat estava Manolo Sánchez, a qui Pedro Munitis li ha dedicat unes paraules. "Jo estic feliç d'estar aquí, però ell encara més. Ha estat dos dies sense dormir esperant la trucada definitiva". El mateix Manolo ho ha confirmat amb un somriure. "Vaig complir el somni de jugar a l'equip de la meva ciutat i esperava tornar algun dia. No va poder ser de futbolista i ara arriba aquesta oportunitat d'entrenador. És un regal per a mi i sento moltíssima emoció i alhora una gran responsabilitat".

Aparcat el director esportiu

D'altra banda, el director general de club, Bruno Batlle, gairebé ha descartat la immediata contractació d'un director esportiu. "El pressupost està gairebé esgotat per l'esforç que es va fer a l'estiu i tampoc estava previst la despesa del canvi d'entrenador. La prioritat era el tècnic i a partir d'aquí, treballarem amb el secretari tècnic, Miguel de Hita, per si cal fer alguna incorporació al mercat d'hivern. No serà fàcil perquè ara mateix no tenim cap fitxa lliure. Caldria que marxés algun jugador. A llarg termini ens ho podem plantejar, però la figura del director esportiu no és ara prioritària", ha deixat clar.

