Els carrers cremen fins a 'l'Akelarre' feminista

La foguera ha estat la protagonista de 'l'Akelarre', l'acte central organitzat pel Comitè de Vaga Feminista de la ciutat (alternatiu a l'institucional) per commemorar el Dia Internacional Contra les Violències Masclistes. Les feministes han encès la flama per expressar la seva ràbia davant les violències, però alhora per simbolitzar poder i empoderament per plantar-hi cara: "volem que ressonin les nostres reivindicacions al voltant de la foguera".

El tret de sortida de l'acte ha estat la lectura del manifest, a l'estació de Can Feu Gràcia, amb el qual han denunciat la violència institucional: "juntes ens alcem i diem prou". També, han reivindicat que la violència masclista està en augment: "la guerra no s'atura, per això hem d'abolir l'iceberg de violència masclista a través de l'autoorganització". La reivindicació ha donat pas a la marxa de torxes on hi han participat un centenar de dones, segons la Policia Local.

Durant la marxa, s'ha tallat la carretera de Barcelona sota els càntics "cap agressió sense resposta", o bé, "visca la lluita feminista" fins a arribar al punt final, la plaça del Treball. Allà s'han aglutinat més de 250 persones al voltant de la foguera situada al mig de la plaça, seguidament,i ha estat el torn de la Coral la Corral, articulada per una trentena de persones que han cantat a cappella la Canción sin Miedo. La lletra posava fi a la por i de forma contundent i reiterada han volgut denunciar qualsevol tipus de violència masclista posant el focus al feminicidi, a ritme d'una melodia tranquil·la, i paradoxalment, contundent.

Bruixes del Nord han agafat el relleu, i vestides de color de roig, han ballat al mig de la foguera dibuixant cercles amb les espurnes que aconseguit fer emocionar el públic. Finalment, l'acte ha conclòs amb un sopar popular i amb música feminista. Des del comitè valoren molt positivament la participació i el rodatge de l'acte.

Publicitat