Eren les set del matí del dia 27 de novembre de 2020. Castellar del Vallès es llevava amb una notícia esfereïdora que deixava a tothom glaçat. Un jove havia mort a causa d'un accident laboral en una empresa dedicada al sector del metall. Només tenia 18 anys, era Víctor Nuño Salvador. "Es va quedar enganxat als rodets de la planxadora. No hi va haver marxa enrere, ja era mort", explica desolada la mare.

Un any després, la seva família ha organitzat per aquest dissabte un homenatge en honor seu en què assistiran familiars i amics. La seva mare, Noelia Salvador, vol que l'acte, que tindrà lloc a l'Auditori Miquel Pont de Castellar, serveixi per "demostrar l'estima" que tothom tenia pel Víctor.

La família del jove difunt no s'ha aturat des de l'accident fatal. Salvador explica que han denunciat penalment l'empresa en què treballava el seu fill. A l'espera del judici, la mare considera que la mort del Víctor va ser un homicidi imprudent per part de la companyia. "No ens aturarem fins que es faci justícia. El meu fill va morir per una negligència de Ferros Sabadell, l'empresa on treballava des de feia només dotze dies", assevera.

La família ha creat l'Associació Víctor Nuño Salvador amb l'objectiu de buscar solucions, proposar alternatives i posar en qüestió irregularitats que es detectin en àmbits "tan sensibles" com els accidents laborals en joves que s'incorporen al món laboral. "Volem formar a tots aquells joves que comencen a treballar per tal d'evitar que ningú més li passi el que va passar al Víctor", explica Salvador, que presideix l'entitat. A partir de gener ja començaran les primeres formacions, que es duran a terme, de moment, a Castellar.

"Va ser un homicidi imprudent"

Mirant endarrere, Noelia Salvador exposa les causes de l'accident mortal que va patir el Víctor ara fa un any: "Ell es dedicava a apilar plaques de ferro i ajudava a un altre company amb una màquina. Tanmateix, aquell dia els seus caps van decidir que utilitzés una planxadora. Aquesta màquina feia més de deu anys que la tenien guardada i no complia amb cap sistema de seguretat. A més, no li van deixar un equip de protecció individual ni el van formar per poder usar amb garanties la màquina". Duia uns 10 minuts treballant quan el seu fill es va quedar enganxat als rodets de la planxadora: "No hi va haver marxa enrere".

Mesos més tard, Inspecció de Treball va fer una valoració de la màquina i va concloure que li mancava el sistema de seguretat, no tenia proteccions, no tenia cable perimetral, ni la seta, entre altres. Segons la mare del Víctor, l'empresa ha rebut una multa de 40.000 euros, tot i que apunta que n'acabaran pagant uns 25.000. "Em sembla una sanció ridícula. Sabien que la planxadora no complia amb la normativa i tot i això van posar el Víctor allà. A més, Inspecció ha qualificat l'incident de greu, quan en realitat és molt greu", afirma Salvador.

La mare del difunt pensa anar "fins al final", perquè es faci justícia amb el seu fill. Ara, però, pensa en l'homenatge que li faran aquest dissabte. Han organitzat un espectacle flamenc en honor seu en què participaran la Casa de Andalucía de Castellar del Vallès, els grups de balls de Cristina Eslava i el cantant Rafa Bueno.

L'acte servirà per recollir fons benèfics per l'associació. Les entrades ja s'han exhaurit, però qui ho vulgui pot fer un Bizum al telèfon 629 952 610. Així mateix, la Unió Esportiva Castellar, club on va jugar el Víctor, també li ha preparat un homenatge especial l'endemà. "Seran homenatges molt especials. Ell es mereix això i molt més", finalitza Noelia Salvador.

