L'acte de cloenda del partit, que s'ha realitzat aquesta tarda a la plaça de les Dones del Tèxtils, ha comptat amb la participació de l'exalcalde de Sabadell, Maties Serracant; la diputada de la CUP, Basha Changuerra, i el fundador de Marea Blanca Catalunya, Toni Barbarà. Tres veus que s'han agrupat entorn de la defensa de sectors estratègics, com la salut i l'energia, en el procés de reestructuració econòmica post-Covid.

La Crida per Sabadell ha donat per acabada la campanya "Triem la Vida". Una campanya que ha posat el punt de gravetat en la crítica al model de salut actual. Toni Barbarà, fundador de la plataforma en defensa de la sanitat pública, Marea Blanca Catalunya, ha defensat la transformació del model sanitari, el qual segons les seves estimacions des de 2019 no ha rebut els nivells d'inversió necessaris: "la inversió en sanitat fa anys que no passa del 15%, tot i que les estimacions adequades pel bon funcionament de sanitat pública se situen en un 25%", ha afirmat.

Per la seva banda, la diputada de la CUP, Basha Changuerra, ha continuat la sessió remarcant la importància dels sectors estratègics com l'energia i la salut. No obstant això, també ha fet una defensa de les lluites dels col·lectius racialitzats i feministes, els quals segons ha manifestat "estan patint amb major severitat els estralls de la crisi".

El programa també ha comptat amb la participació de Maties Serracant, membre del partit i exalcalde de la ciutat, porta el segueix de les "polítiques de proximitat" que vol impulsar el grup municipal. "L'objectiu és crear un refugi on les necessitats col·lectives, i els drets que les integren, puguin contraposar-se a les necessitats del mercat", ha defensat.

L'acte també ha comptat amb la iniciativa, que la Crida ha compartit els veïns de la ciutat, en la qual es votava la millor proposta ciutadana per tal transformar l'espai del passeig Manresa on actualment hi ha un pàrquing. La iniciativa guanyadora ha sigut la d'instaurar una sala de concerts per a solistes emergents.

