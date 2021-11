Pedro Munitis: "Avui hem posat una pedra molt important a on construir"

Les valoracions del tècnic Pedro Munitis després de la derrota davant l'Andorra a la Nova Creu Alta (0-1).

Valoració del partit: "Si ens enfoquem només amb el resultat, estaríem morts. Hem quedat que no ens enfocaríem amb el resultat, només. Crec que hem entrat molt bé al partit, incomodant a un equip amb possessions altíssimes i una gran facilitat. A la primera meitat hem evitat que això no succeís. Hem buscat espais i generar espais. A la segona meitat ens ha costat entrar, teníem gent que ha hagut de fer molt esforç i que ha hagut de jugar amb alguna molèstia. Amb els tres canvis l'equip s'ha tornat a enganxar, a aproximar-se a l'àrea. Crec que no hem estat mereixedors d'aquesta derrota.

Ni els pitjors somnis una estrena com aquesta: "És molt difícil. Quan les sensacions són tan fortes i tan pròximes fer una anàlisi objectiva complicat. Avui hem posat una pedra molt important a on construir. Crec que l'equip s'ha entregat a fins a morir".

L'estat del terreny de joc: "Segur que ha condicionat, però tant a nosaltres com a ells. És normal que al descans hi hagi hagut algun jugador amb alguna molèstia. Hem intentat fer una pressió alta i forta. És cert que això no ajuda".

D'aquí a tres dies, partit davant el Sanluqueño: "Amb tres dies automatitzar moviments és impossible. Ha sortit massa bé per al poc temps que portem. La pressió l'hem treballada aquest matí. Crec que ens ha faltat tenir la tranquil·litat de fer un atac en camp contrari més ordenat".

La jugada del gol: "L'hem d'analitzar. Han servit en curt i han tret un xut. Mantenir la concentració durant tant de temps... Crec que amb allò que ells–Andorra– ens hem imposat i al final una pilota mig plorant... Ara tots tenim les emocions a flor de pell i l'anàlisi objectiu el farem demà"-

La classificació obliga a sumar de tres en tres: "Ara com ara no mira la taula. El que faré ara quan surti serà mirar tot el partit més tranquil·lament. Està clar que els resultats són el que al final et posen a un lloc o altre, però confio que acabaran arribant. No necessito la pressió i no crec que sigui bona per l'equip".

El rol de Boniquet, posició més avançada: "Ha donat un gran rendiment, sobretot, a la primera meitat tant ofensivament com defensivament".

Iago Indias : "Un error de concentració molt gran".

Sobre el resultat final: "No podem cometre aquesta sèrie d'errors. És una llàstima i en som conscients que no pot passar això. L'equip ha tingut les ocasions més clares i per un error de concentració molt gran hem perdut el partit".

Copa del Rei: "La Copa no molesta. Els jugadors sempre volen competir i seria un error pensar en això. Hem de buscar una alegria per reconduir la situació. La copa mai molestarà. Tenim una plantilla àmplia i és la millor manera de revertir la situació".

