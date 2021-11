Sabadell ha acollit aquesta setmana el rodatge d’un anunci publicitari d’una marca britànica de cotxes de luxe –no revelada per qüestions contractuals–. La Pista Coberta d’Atletisme s’ha transformat en un plató de cinema durant dos dies i ha estat protagonista de la trama principal de l’espot.

Tres actors principals

Prop de 80 persones han participat en l’entramat de l’anunci, que sortirà a la llum el mes de març del 2022 i tindrà abast mundial. A més, un dels tres actors protagonistes és sabadellenc. Els altres dos són de Teià i Barcelona. A més, també hi han participat uns 30 figurants.

El rodatge ha anat a càrrec de la productora audiovisual francesa Eddy TV, amb la col·laboració de la catalana I am Limon TV. L’agència que s’ha encarregat d’idear l’espot ha estat la britànica Keko. Dit això, el director ha estat el jove productor de cine holandès Ben Brand i el director de fotografia, l’espanyol Pablo Clemente. L’espot servirà per presentar un nou model de cotxe familiar d’una marca britànica. Les productores no poden destapar encara la trama de l’anunci, però sí que avancen que explicarà una història entre uns pares i una filla que es desplacen a un aeroport.

La Pista Coberta d’Atletisme ha estat el lloc escollit per recrear-lo: “Vam pensar que amb quatre retocs podia semblar un aeroport. Tanmateix, no hem gravat dins de la pista, sinó a la seva entrada del carrer. A dins hi hem col·locat l’oficina de producció i el servei de càtering”, expliquen des de I am Limon TV.

L’espot també s’ha rodat a altres zones de Catalunya, però Sabadell ha estat el lloc principal. De fet, la trama més important de l’anunci té lloc a la ciutat vallesana. “Hem escollit Sabadell perquè ens han donat moltes facilitats per fer el rodatge. No hem hagut d’emplenar gaire burocràcia i això accelera els processos”, afirmen des de la productora.

