El teu defensor: “Per què han talat els cinc arbres?”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Un veí de la Creu Alta ha contactat amb el D.S. per expressar el seu malestar a causa de la retirada de cinc arbres del carrer de Francesc Layret. L’Ajuntament ha assegurat que es valoraran les possibilitats per reposar-los.

Un lector del Diari i veí de la Creu Alta ha contactat amb el D.S. per expressar el seu disgust i demanar explicacions a l’Ajuntament de Sabadell. Segons relata el nostre lector, el dissabte passat al matí el carrer de Francesc Layret estava tallat al trànsit perquè estaven talant cinc arbres plataners que estaven ubicats davant de la promoció municipal de 32 habitatges que construeix Vimusa. “L’actuació sorprèn i indigna alguns veïns. Per què han talat els cinc arbres?”, ha lamentat el nostre lector.

A banda de la tala d’aquests arbres, el veí critica una “mala senyalització” d’aquestes feines: “Van obrir una rasa, van tallar el carrer a l’altura del carrer de Castellar, però a la carretera de Prats no ho van indicar bé i els vehicles que giraven en direcció a la Concòrdia es trobaven tallats a l’altura del carrer de Castellar”, i ho ha exemplificat amb el cas d’una ambulància que va haver de perdre “uns minuts” a causa d’aquesta senyalització. “I per què des de l’Ajuntament no se supervisa com es tallen els carrers i com se senyalitza el tall?”, es pregunta el veí.

"Es valorarà reposar-los"

“L’Ajuntament no ha pogut mantenir aquests arbres perquè l’amplada de la vorera no compleix la normativa per mantenir els escocells existents”. Així ho justifiquen fonts municipals, després que El Teu Defensor hagi fet arribar la queixa del nostre lector. Tot i això, han assegurat al D.S. que, un cop finalitzada l’obra “es valoraran les possibilitats de reposició, perquè talar els arbres és sempre una excepció, no és voluntat de l’Ajuntament prescindir d’arbrat a Sabadell”.

De fet, les mateixes fonts han recordat que l’Ajuntament de Sabadell té previst reposar 2.500 arbres a places i a una vuitantena de carrers de la ciutat abans d’acabar el mandat, a mitjans del 2023. D’altra banda, des de l’Ajuntament defensen que no es tracta d’un tall permanent del carrer i apunten que “totes les cruïlles estan senyalitzades correctament”.

En qualsevol cas, han demanat disculpes si s’ha produït una situació puntual que hagi entorpit el pas de l’ambulància i asseguren que “es vetllarà perquè no es torni a produir”.

Publicitat