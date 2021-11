El Can Rull s'emporta 3 punts molt importants davant del CD Berga (2-1)

Victoria molt important del conjunt dirigit per “Numosky”, que amb aquests 3 punts s'allunyen per complet dels últims llocs d'aquest grup 4 de Segona Catalana.

Els locals han sabut controlar bé al seu rival i han aprofitat constantment la velocitat pels extrems del camp. D'aquesta manera han empès al Berga al seu camp durant gran part del partit i han allunyat el perill de la seva porteria.

El Can Rull ha tingut més oportunitats i més encert. Amb dos gols de Suárez, els sabadellencs s'han emportat un gran triomf davant un feble CE Berga, que només va poder retallar el resultat amb un gran gol de Torres, des de fora de l'àrea. Un partit molt igualat que resol l'equip local per mèrits futbolístics.

El pròxim cap de setmana no hi haurà futbol. Per això, el següent partit del Can Rull serà quan visiti a la Unió Esportiva Castellar per la jornada 10, el dia 11 de desembre a les 18h.

