Els tatuatges, una vàlvula emocional a l’alça

El sector dels tatuatges viu una fase de creixement des que la pandèmia va entrar de ple a les nostres vides. Després de prop de dos mesos tancats a casa a principis del 2020, molta gent va aprofitar la desescalada per anar a fer-se un tatuatge. De motius n’hi ha de molt diversos: des de deixar enrere una època fosca o complicada, fins a encetar un període de molta més llum i esperança. Els tatuatges han estat una vàlvula emocional per a molts en moments difícils.

Així ho assegura Toni Serrano, el propietari de Montana Tattoo. “El component emocional que tenen els tattoos s’ha vist incrementat amb la pandèmia, tot i que també hi ha gent que es tatua sense cap motiu de pes al darrere“, afirma. En la mateixa línia, Rebeca Dragos, de Garden Tattoo Studio afegeix que després del primer confinament va ser quan més feina van tenir. “Per sort vam poder obrir a la fase 0. Érem dels pocs negocis que teníem aquest privilegi. La gent va venir en massa i encara noto aquest boom”, assenyala. Dragos afegeix, però, que més enllà de la pandèmia, des de fa uns quinze anys el sector dels tatuatges creix exponencialment. De fet, a Sabadell hi ha 20 estudis de tatuatges registrats, mentre que fa menys d’una dècada n’eren prop de la meitat.

Combatre els estigmes

Dit això, un dels problemes principals que s’ha hagut d’afrontar el sector és lluitar contra els estigmes cap als tatuatges. “Fins no fa tant hi havia molts prejudicis contra les persones que en portaven. Abans els tattoos s’associaven a persones criminals. Per sort, ara ja no“, apunta Sol Chao de Retro Tattoo Sabadell. En aquest sentit, Serrano afegeix que a poc a poc els estigmes s’estan quedant arraconats: “He tatuat molta gent molt diversa, com polítics i directors de bancs. No té cap sentit que els tatuatges tinguin una connotació negativa”, assevera.

Per evitar els estigmes, els tatuadors han de donar encara més valor a la seva feina. “Tatuar és un art i hauria d’estar molt més ben valorat. Així i tot, en el nostre sector hi ha molt intrusisme laboral i costarà arreglar-ho”, expressa Serrano. De fet, aquest és el problema principal dels tatuadors: “Hem de competir contra persones que no paguen impostos i potser no compleixen amb els criteris de seguretat adients”, exposa Chao. Per la seva banda, Dragos entén aquelles persones que s’inicien a la professió comencin a tatuar des de casa, però no està d’acord que es lucrin per fer-ho. “Vaig començar tatuant com a hobby a casa meva, però no vaig cobrar res a ningú fins que vaig obrir el meu propi estudi”, assegura.

Tatuatges de tota mena

D’altra banda, després d’anys d’experiència professional, Toni Serrano, Rebeca Dragos i Sol Chao han fet tatuatges de tota mena. Des de més senzills fins a autèntiques obres d’art. “He arribat a tatuar esquenes, cames i braços sencers, Per fer-ho necessites entre 40 i 60 hores de treball en diverses sessions, ja que la pell necessita descansar”, afirma Chao.

Els tatuatges més populars

Cada persona té els seus gustos, però hi ha tatuatges més populars que altres. Inicials de noms, retrats d’animals o records de pel·lícules són alguns d’ells.

Calaveres: Es tracta d’un dels tatuatges més habituals. Això sí, només el porten les persones més atrevides i que es deixen emportar pel seu instint o pel seu sentit estètic.

Flors de tot tipus: Les flors estan estretament relacionades amb la bellesa. És un tipus de tatuatge molt habitual. La rosa és una de les flors més tatuades, tot i que en trobem de tota mena.

El pas del temps: A moltes persones els agrada tenir tatuat un rellotge del temps o un símbol d’infinit. L’objectiu del tatuatge sol ser mostrar la importància del temps a les seves vides.

Records de pel·lícules: Tothom té una pel·lícula que l’ha marcat i que sempre recordarà.

Frases memorables: És probable que aquest sigui el primer tatuatge que es fan la majoria de persones, ja que són barats i en general sí que tenen una raó de ser més que l’estètica.

Retrats d’animals: Són tatuatges que tenen un significat especial. La gent se’ls fa o bé perquè se senten identificats amb algun animal o bé els agrada el tatuatge estèticament.

Personatges preferits: A molta gent també li agrada tenir els seus personatges preferits marcats a la pell. Poden ser de dibuixos animats, de sèries o fins i tot esportistes. Molts d’aquests tatuatges acostumen a tenir color, tot i que també n’hi ha fet amb tinta negra.

