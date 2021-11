En l'actual situació a la lliga, en zona de descens i a 5 punts de la permanència, la Copa del Rei que aquest dimarts (20.30 h) arrenca pel Sabadell a Sanlúcar de Barrameda per enfrontar-se a l'At. Sanluqueño, pot semblar un destorb, però el conjunt arlequinat s'ho pren com una ocasió per llepar-se les ferides i recuperar la moral per afrontar la 'final' de dissabte que ve al Municipal de Palamós davant la UE Costa Brava.

També significarà una oportunitat perquè Pedro Munitis pugui fer proves i veure els jugadors que no van participar en l'últim duel contra l'Andorra. Almenys el mateix tècnic cantàbric així ho va manifestar el dia de la seva presentació. Els únics que no podran vestir-se de curt són Ramon Folch i Aleix Coch. El central tarragoní va caure de la llista a última hora dissabte passat després de notar unes molèsties musculars. El comunicat mèdic emès pel club parla d'una "lesió a l'abductor major de la cama dreta" sense concretar els partits que pot estar fora dels terrenys de joc. Tot apunta que serà baixa com a mínim els dos pròxims.

L'expedició arlequinada haurà de matinar aquest dimarts per agafar un vol cap a terres andaluses on es trobarà un At. Sanluqueño que tampoc travessa per una bona dinàmica a la lliga. Ha sumat 1 punt dels últims 9. Això sí, en el partit de la passada jornada va aconseguir esgarrapar un empat davant l'Albacete (2-2). El tècnic Pedro Buenaventura també aprofitarà la Copa per donar minuts als menys habituals. Fins i tot podria ser titular el veterà Dani Güiza, que només ha jugat 88 minuts a la lliga. El conjunt de Sanlúcar de Barrameda és un dels dos equips que han perdut contra el Sabadell aquesta temporada (1-0): el gol de Moha en el minut 82 a la Nova Creu Alta.

Serà la primera visita del Centre d'Esports a l'Estadi El Palmar, el qual tornarà a jugar el mes de febrer en la competició de lliga. Cal recordar que en cas d'empat després dels 90 minuts, es jugaria una pròrroga de 30 minuts i com a últim recurs, les tandes de penals. Precisament des del punt de penal va quedar eliminat el Sabadell l'any anterior al camp de la Penya Sta. Eulàlia d'Eivissa.

