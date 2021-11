El júnior i cadet del Sant Nicolau fan història

El planter del Sant Nicolau viu un dels millors moments de la seva història: el cap de setmana passat, el júnior i cadet de l’entitat sabadellenca van classificar-se per disputar la final four després de superar el CB Cornellà (64-69) i el CB Lleida (70-52).

Una fita que es repeteix per segona vegada a la història del Sant Nicolau, quan la temporada 18-19, amb les generacions del 2004 –ara en categoria júnior, aleshores en categoria infantil– i 2001, es van aconseguir dues places a la màxima categoria del bàsquet formatiu. Per posar en perspectiva l’èxit de l’entitat sabadellenca en l’àmbit català, només els tres grans de Catalunya, com FC Barcelona, Joventut de Badalona o Bàsquet Manresa tenen assegurada la plaça per disputar la final four en categoria júnior i cadet.

La ‘final four’ a Sabadell?

Ara com ara, mentre el júnior ja sap que s’haurà de veure les cares a les semifinals davant el potent Sant Pep de Badalona, el rival del cadet sortirà del vencedor del partit entre el Bàsquet Girona i el Sese, que es disputa aquest dimecres a terres gironines. Tot indica, però, que serà davant el club de Marc Gasol.

Avui dia, i fins divendres 3 de desembre, no se sabrà la seu d’ambdues final four, però el que sí que se sap és que des del Sant Nicolau s’ha presentat la sol·licitud per acollir una de les dues eliminatòries que es disputaran el pròxim cap de setmana de l’11 i 12 de desembre.

En clau esportiva, enguany s’estrena un format innovador, on per accedir a Preferent A hi haurà dues vies possibles, sempre que no s’acabi 4t classificat. Mentre que el guanyador tindrà el bitllet assegurat, el segon i tercer classificat de la final four tindran un segon match ball davant el sisè i setè classificat de Preferent A, que es disputaria el cap de setmana del 18 i 19 de desembre. Una magnífica oportunitat per intentar situar un o dos equips de la ciutat entre els millors de Catalunya i somniar a guanyar un dels tres grans.

