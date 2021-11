Munitis viu la crua realitat del Sabadell

Va arribar dimecres passat i dissabte al vespre va poder constatar quin és el principal mal endèmic del Centre d’Esports Sabadell i que avui dia sembla no tenir aturador –ja ha atropellat un director esportiu i un tècnic–. No fa ni una setmana que ha aterrat a Sabadell, però a Pedro Munitis se li acumula la feina: abans d’instaurar un nou sistema tàctic, amb tots els matisos i trets identitaris que vulgui dotar l’equip, el tècnic càntabre necessita recuperar mentalment els seus jugadors, és a dir, que tot l’equip remi en la mateixa direcció i estigui compromès.

Cosa que ara com ara està molt lluny de fer-se realitat. Les recents derrotes davant San Fernando o Andorra són dos exemples que ajuden a entendre per què el Sabadell només ha pogut guanyar dos dels catorze partits que ha disputat, amb un dels pressupostos més potents de la categoria.

A contrarellotge

“Si ens enfoquéssim només en els resultats, estaríem morts” o “ara per ara no miro la taula, confio que els resultats acabaran arribant” van ser alguns dels titulars que va deixar el tècnic càntabre a la roda de premsa posterior al duel. És cert que segurament l’equip no va merèixer perdre, però així també va haver de marxar Antonio Hidalgo. El crèdit no és il·limitat i els darrers resultats –la salvació a cinc punts– i els pròxims tres partits de lliga abans d’acabar l’any davant Costa Brava, Betis B i Castelló poden marcar el futur del tècnic, que tot i aquesta situació va voler llançar un missatge d’optimisme: “Hem posat una pedra molt important on construir. L’equip s’ha entregat fins a morir”, assegurava Munitis, mentre afirmava que “ara per ara no miro la taula. És cert que els resultats és on et situen, però confio que acabaran arribant”.

Sobre el joc? Una sacsejada important, apostant per un pràctic 1-4-2-3-1 confiant en jugadors que no havien tingut gaire protagonisme amb Hidalgo, com Kaxe o Alfred, amb la intenció de buscar un joc més directe, que davant l’Andorra no es va acabar de plasmar sobre el terreny de joc.

Defensivament, l’equip es va situar amb un 4-4-2, amb una pressió alta per tal de robar pilotes a camp contrari, amb Boniquet jugant més avançat: “Ha donat un gran rendiment, sobretot a la primera meitat tant ofensivament com defensivament”, destacava Munitis del 10 i capità arlequinat.

“Un error de concentració”

Qui va ser més crític a l’hora d’analitzar la derrota va ser el cinquè capità Iago Indias, qui no es va mossegar la llengua quan es va referir a la jugada del gol: “No podem cometre aquesta sèrie d’errors. És una llàstima i som conscients que no pot passar això. L’equip ha tingut les ocasions més clares i per un error de concentració molt gran hem perdut el partit”, lamentava el defensa arlequinat.

Així mateix, assegurava que la Copa del Rei “no molesta” i afegia que “hem de buscar una alegria per reconduir la situació. Tenim una plantilla àmplia i és la millor manera de revertir la situació”. La teoria està apresa, ara només falta transformar-la aquest vespre a Sanlúcar de Barrameda.

