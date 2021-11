Sabadell tindrà tres noves àrees de gossos a Can Rull, Espronceda i Torre-romeu

Tot just ara s'han tret els diferents projectes a licitació per un import total de 150.000 euros , de manera que caldrà completar aquest procediment, adjudicar les obres i que aquestes comencin, per la qual cosa poden passar entre cinc i sis mesos en total. I aleshores es preveu que les obres durin mig any més.

El passeig d'Espronceda també tindrà un espai d'esbarjo per gossos, concretament a l’espai verd ubicat al costat de les pistes de petanca que hi ha entre els carrers de Frederic Rahola i de Goya. En aquest cas el solar destinat al projecte tindrà 1.436 metres quadrats.

Finalment, l’àrea de Torre-romeu serà de 1.322 metres quadrats i s'ubicarà a l’espai públic del costat del camp municipal del barri, a l’avinguda de Can Bordoll.

L’actuació permetrà plantar arbres nous en aquests espais i situar-hi mobiliari urbà, com ara bancs, papereres i fonts. S’hi col·locarà, a més, cartells que indicaran els usos que hi ha permesos a les àrees de gossos i els que no. Totes les àrees comptaran amb tancaments perimetrals com a elements de seguretat per tal que siguin zones protegides per als gossos.

Se sumen a tres més

Aquestes tres àrees d'esbarjo per gosssos anunciades ara se sumen a les tres que ja s'estan fent a Can Gambús, Gràcia i Sol i Padrís, per les quals també s'han invertit uns 150.000 euros.