Un incendi a l’Artèxtil crema diverses fustes

Ensurt aquest dimarts a primera hora del matí a l'emblemàtic Artèxtil de Sabadell.

Un incendi ha cremat part de la caseta on antigament hi havia un guàrdia de seguretat, segons els bombers. El cos d'emergències ha rebut l'avís del foc a les 7.37h i assegura que en menys de trenta minuts ha quedat extingit. Es desconeixen les causes del succés.

El foc ha cremat diverses fustes de l'interior de l'antiga fàbrica i no consta que hagi causat ferits. Els bombers hi han enviat quatre unitats. Per la seva part, la Policia Municipal ha regulat el trànsit d'aquest del tram de la Gran Via on s'ubica l’Artèxtil mentre els bombers apagaven el foc.

