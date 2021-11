Sabadell activa l'Operació Fred davant les temperatures gèlides

Sabadell posa avui en marxa el dispostitiu Operació Fred per atendre persones sense llar durant els mesos més freds. Aquest any, no s'ha habilitat un alberg temporal però s'ha obert un centre d'acollida nocturn que gestiona la Creu Roja de Sabadell, que s’ubica en un espai cedit per Aigües Sabadell.

La Creu Roja disposa de vehicles per fer la recerca de persones que es trobin vivint al carrer i se'ls ofereix assistir al centre d'acollida, amb 15 places. També se’ls facilita una manta i sopar calent. Per primer cop, Ningú Sense Sostre s'incorpora al dispositiu i ofereix dues places més. En els dos espais habilitats, a més de lloc per dormir s’hi podran dutxar, sopar i esmorzar. També es podran derivar persones a pensions o al Centre d’Emergències.

Càritas també obrirà durant els dies que estigui activada l’Operació Fred el seu espai d’acollida diürna del carrer de Duran i Sors per a les persones sense sostre que s’hagin d’atendre al dispositiu. L’horari d’atenció serà de 8.30 a 17 h, i se’ls oferirà servei de dutxa, esmorzar, roba neta, dinamització i acompanyament, dinar i berenar.

Col·laboració ciutadana

Així mateix, de manera complementària a l’Operació Fred, quan la temperatura oscil·li entre 0 i 3 graus i encara que el Protocol no estigui activat, vehicles amb equips de la Creu Roja denominats Unitats d’Emergència Social (UES) recorreran la ciutat facilitant sopar calent i mantes a persones sense sostre que es trobin al carrer. En relació amb l’Operació Fred, des de l’Ajuntament es demana la col·laboració ciutadana per poder arribar a tothom. En cas de detectar persones que passin la nit al carrer, sense atenció, es demana avisar la Policia Municipal (092 ó bé 900 112 092).

