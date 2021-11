Aprovada la pujada d'un 8% dels salaris del Servei d'Atenció Domiciliària

Els més de 300 professionals del Servei d'Atenció Domiciliària de Sabadell (SAD) –la majoria dels quals dones– cobraran un 8% més l'any vinent. El Govern, amb el suport de Junts per Sabadell, ha aprovat a través d'un ple municipal extraordinari l'adjudicació d'un contracte de 12,5 milions d'euros a l'empresa Accent Social amb una durada de dos anys, fins al 2023. Segons ha expressat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, l'Ajuntament injectarà uns 700.000 euros extres a la concessió del servei per destinar a la pujada salarial, que ha estat imposada a través d'un conveni pactat entre el col·lectiu de treballadors i la patronal.

Amb el nou contracte, també es pagaran millor les hores extres nocturnes i festives, un 25% més, i es contractaran un terapeuta ocupacional i un infermer. Ara bé, l'adjudicació no només millora les condicions econòmiques dels treballadors, també imposa més control sobre les queixes que rep l'empresa per part dels usuaris. L'Ajuntament de Sabadell i Accent Social es reuniran a través d'una taula de coordinació per fer-hi front una vegada al mes, quan abans només es feia semestralment. Cortés defensa que des del consistori supervisarà estrictament el compliment del contracte.

A l'adjudicació del contracte, hi han votat a favor el Govern (PSC i regidora no adscrita Marta Morell) i Junts per Sabadell. ERC i Ciutadans s'han abstingut, ja que han celebrat les millores, però han titllat "d'oportunitat perduda" el fet de no implementar-nes més. Per altra banda, la Crida ha demanat la municipalització del servei i hi ha votat en contra.

Prou millores en el contracte?

El portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha expressat "decepció" perquè considera que el nou contracte és poc ambiciós i no va a "l'arrel del problema". "Durant aquest mandat hem perdut l'opotunitat de continuar transformant el servei". Per altra banda, el republicà ha demanat al regidor Eloi Cortés que mantingui informades la resta de formacions municipals sobre l'execució del contracte.

Per part de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández considera que el nou contracte no millora l'atenció als usuaris. Sobretot –ha retret al Govern– durant la franja de matins, quan considera que fa falta més personal.

La Crida demana la municipalització del servei. Per altra banda, a través de la regidora Nani Valero, ha lamentat que la càrrega salarial de l'augment del 8% recaigui en l'Ajuntament, i no en Accent Social. Del que cobra l'empresa per cada hora, segons Valero, en paga menys de la meitat als treballadors, per la qual cosa creu que s'enduen "un bon marge". Alhora, ha criticat que la pujada salarial no sigui superior a la pactada per conveni.

Entre les respostes a les crítiques, Cortés ha reivindicat que s'exercirà més control sobre el correcte servei cap als usuaris, que s'incrementarà la coordinació amb l'empresa i que el compliment del contracte estarà auditat de forma externa. A Valero, a més, li ha etzibat: "Assumeix que van perdre les eleccions. No aplicarem el seu programa electoral". Sobre el canvi de model del servei, ha afegit que no és el moment, tenint en compte l'efecte de la pandèmia sobre el sector de les cures.

Publicitat