El talent emprenedor de Sabadell posa en valor el treball en xarxa

El talent jove i emprenedor de Sabadell ha compartit les seves experiències aquest dimarts en l'acte Future Stars organitzat per l'agrupació d'empresaris Xarxa Onion amb la col·laboració del Diari al Casal Pere Quart. L'esdeveniment ha permès conèixer de primera mà cinc projectes i els seus emprenedors, tots menors de 30 anys, que han posat en valor la importància de col·laborar i treballar en xarxa per poder tirar endavant.

Aprenentatge constant

"A mi el que més em motivava d'empredre era aprendre", ha dit Joshua Molina. És enginyer industrial, però insatisfet amb el dia a dia va decidir muntar el seu propi negoci lligat al seu principal hobby. El resultat és Oasis Hunters, una pàgina web (marketplace) des d'on l'usuari pot contractar "experiències rurals, secretes i de proximitat".

En aquesta línia, l'emprenedora Georgina Coll considera que "ningú t'hauria ensenyat tant bé com ser el teu propi gestor de l'aprenentatge". Coll lidera Columat, una empresa que es dedica a instal·lar taquilles intel·ligents per gestionar l'entrega i la recollida de les compres, millorant la logística i l'impacte mediambiental dels comerços digitals.

I és que iniciar un projecte des de zero pel teu compte, especialment si ets jove i es tracta de la teva primera experiència laboral, suposa aprendre de cada cosa, viure constantment en una muntanya russa d'alts i baixos. No hi ha un camí a seguir cap a l'èxit perquè l'èxit és en el camí que traça cadascú, han vingut a coincidir els ponents. "En l'amunt i avall psicològic també hi ha el context de qui t'acompanya", ha subratllat Coll, posant en valor el paper de la família i els amics, l'entorn en definitiva.

En aquest sentit, els emprenedors també troben suport en altres perfils, com Xavi Martínez, de l'empresa United Gamers que es dedica a professionalitzar l'entrenament de jugadors d'e-sports. Tal com ha explicat, en el seu cas ha trobat un suport imprescindible ajuntant-se amb persones experimentades en diferents àmbits, des de l'estratègia al producte.

Per la seva part, Arnau Rodríguez ha compartit dos aprenentatges que l'han ajudat a encarar el seu tercer repte emprenedor, Haddock, una empresa que ajuda als restaurants a tenir un millor control de costos a temps real. Navarro ha subratllat la importància de tenir "un fundador que en sapigués de tecnologia" i iniciar el negoci a partir d'un problema real perquè "moltes vegades creem solucions a problemes que la gent no té".

Tanmateix, la dissenyadora Tània Marcial ha posat en valor la confiança en un mateix i ha recomanat "seguir el que et digui el cor, tenir molta constància, no desmotivar-se i estimar el que fas" com a claus que l'estan ajudant a tirar endavant el seu projecte personal de moda creada a partir de peces de segona mà o desfassades.

