El Taulí destitueix el director d'Urgències en plena crisi per la saturació del servei

El Parc Taulí ha nomenat el doctor Emili Gené com a nou director d'Urgències en substitució del Dr. Gilberto Alonso. El nomenament es produeix en un moment convuls, en què diversos treballadors han protestat darrerament per la saturació constant que viu el servei.

Gené s'encarregava fins ara de la coordinació de l'Àrea Mèdica de nivell I d'Urgències. El nomenament es va fer efectiu aquest dimarts, 30 de novembre, de manera que ara Gené serà presentat com a tal i agafarà les regnes del servei, tal com ha confirmat la direcció de l'hospital al Diari.

Per la seva part, Alonso va aterrar a la direcció de les urgències el maig del 2017, fa quatre anys i mig. Fins aleshores era el director del Servei d'Urgències de l'Hospital General de Granollers. Anteriorment, havia treballat al Taulí, ja que entre el 2002 i el 2007 va formar part com a metge del SEM del Centre de Crítics de l'Hospital de Sabadell.

El passat 24 de novembre diverses desenes de treballadors es van concentrar a les portes de la direcció del Taulí per reclamar "un servei digne i humà". Els professionals, sobretot de l'àmbit d'infermeria, denuncien que el servei està saturat constantment per la manca d'espai i de professionals, la qual cosa asseguren que repercuteix en la qualitat assistencial dels pacients.

La directora assistencial de l'Hospital de Sabadell, Dra. Rocío Cebrián, apuntava fa uns dies que les visites diàries a Urgències ja han recuperat nivells prepandèmia i, de fet, superen la mitjana que hi havia anteriorment de 400 perquè han augmentat un 7%. "Les urgències del Taulí són un espai petit per l'alta demanda que tenim", reconeix la directora. Part de la tasca de Gilberto Alonso aquests darrers anys ha estat optimitzar el servei per millorar el flux dels pacients, des que arriben fins que passen a planta o reben l'alta.

Tant Gené com Alonso han reclamat juntament amb altres companys que es reconegui l'especialitat de medicina d'urgències en el currículum acadèmic, ja que tant aquesta com la de malalties infeccioses són les dues úniques que no estan recollides en el MIR.

