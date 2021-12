Tampoc. El duel de Copa a Sanlúcar de Barrameda semblava una bona oportunitat per llepar-se les ferides i recobrar una espurna de moral i confiança per la lliga. Però no va ser així. Més aviat al contrari: sobretot a la segona part, el Sabadell va oferir una imatge d'absoluta impotència i una preocupant falta de capacitat per reaccionar, a més d'una feblesa defensiva alarmant.

Tot hauria pogut canviar si el conjunt arlequinat hagués tret profit d'alguna de les oportunitats que va crear. De fet, van ser dues molt clares i amb el mateix protagonista: Moha Ezzarfani. En cap de les dues va estar fi en la definició. Una vaselina molt curta i una rematada fluixeta van permetre al jove porter Juan Palomares, JuanPa, tenir un debut exitós a l'Estadi del Palmar. Altres aproximacions o centrades a l'àrea van acabar en res. Toni Gabarre és inexistent i la falta de gol comença a ser un problema molt greu. L'estadística negativa continua creixent: 8 dianes en 15 partits.

Gairebé tots

Pedro Munitis ja pot dir que ha vist en acció a tota la plantilla, a excepció del lesionat Ramon Folch i el jove David Astals que no va tenir cap minut dimarts a Sanlúcar de Barrameda. Va canviar tot l'onze que va sortir contra l'Andorra amb un únic repetidor: Iago Indias, reubicat al mig del camp com a mig centre fent tàndem amb Sergi Altimira. A l'eix defensiu gairebé podem parlar del debut de Teo Quintero, qui només havia jugat tres minuts a Cornellà.

El tècnic cantàbric s'ha estrenat al Sabadell de la mateixa manera que ho va fer al seu últim equip, el Badajoz, o sigui amb dues derrotes. A partir d'ara s'hauria de començar a notar la seva mà. En el conjunt extremeny va encadenar després tres victòries consecutives. Seria el millor bàlsam per l'equip arlequinat. Munitis va voler fer una anàlisi positiva del partit de Copa: "A la primera part hem estat molt competitius, però a la segona ens ha costat més", va reflexionar. El tècnic cantàbric va afegir que "cal treballar per evitar situacions com les dels dos gols" i va insistir el seu discurs: "creiem en els jugadors i en la nostra feina per capgirar la dinàmica".

L'expedició va arribar el dimecres a la tarda a Sabadell i va fer un entrenament de recuperació. Tot està ja centrat en el duel de dissabte (17 h) al Municipal de Palamós contra el cuer UE Costa Brava, un duel que gairebé té regust de final al mes de desembre. Una nova ensopegada deixaria els arlequiants en una situació crítica. Tot i la decepció, s'espera la presència d'un bon grapat de seguidors sabadellencs al Municipal palamosí. Des del club es promociona l'opció del bus i entrada al preu de 23 euros. A la taquilla, la localitat costarà 15 euros.

Més horaris

El Sabadell ja coneix l'últim horari de l'any i també els primers del 2022. Després de rebre el dissabte 11 al Betis Deportivo (17 h), el conjunt de Munitis acabarà el 2021 al Nou Castàlia el diumenge 19 a les 12 hores. El primer duel del nou any serà el dissabte 8 de gener (19 h) contra el Linares i després d'un cap de setmana de descans - s'utilitza per a la tradicional jornada de Copa del Rei en la qual ja no participarà el Sabadell- conclourà la primera volta del campionat al Carlos Belmonte davant l'Albacete el divendres 21 a les 21 hores.

Publicitat