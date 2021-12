Mor el sabadellenc Josep Maria Francino, referent radiofònic català

Sabadell ha perdut avui un dels seus grans referents radiofònics. El músic i periodista sabadellenc Josep Maria Francino ha mort als 74 anys per Covid-19. Francino, nascut a Terrassa l'any 1947 i resident a Sabadell des del 1985, va debutar l'any 1965 com a músic amb el seu primer grup, Els Folls, i com a periodista també el 1965, amb una crònica de l'actuació dels Beatles a Ràdio Terrassa. Va ser director adjunt i cap de programes de Ràdio Terrassa.

La música, la ràdio i els Beatles han estat les seves tres passions. En Francino –Xino per als amics– ha dedicat 54 anys a la ràdio i creant diferents emissores.

Entre el seu extens currículum figurava la primera emissora musical del país, Ràdio Club25. També va ser un dels impulsors de Catalunya Ràdio, va recuperar Ràdio Associació de Catalunya, i va encapçalar les dues emissores com a director entre l’octubre del 1983 i el juliol del 1984. Va ser director de Ràdio Olot del 1983 al 1984. Després va decidir liderar diversos projectes de ràdios locals. La seva carrera radiofònica culminava com a subdirector de continguts a COM Ràdio –l’actual Xarxa–, entre el 1997 i 2007, quan es va jubilar.

Francino posseia la col·lecció més gran del Món dels Beatles. El grup de Liverpool va ser la gran passió musical de la seva vida. Darrerament, seguia col·laborant amb programes musicals i de temàtica dels Beatles, com al Cocodril Club d’Albert Malla. El 2009 va rebre la Menció d’Honor dels Premis Ràdio Associació de Catalunya per la seva trajectòria professional.

Publicitat