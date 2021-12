La marca d’americanes de moda femenina made in Sabadell Reblaze ha inaugurat una botiga física temporal al carrer Escola Industrial, al Centre. La tenda està oberta de dilluns a dissabte, fins al 15 de desembre. Reblaze comparteix l’espai amb dues firmes més, també sabadellenques: Nude Bracelet i Eight&October.

Les tres marques ja van coincidir en una altra botiga temporal, o més coneguda com a pop-up, a Barcelona. Els bons resultats els van portar a obrir-ne una altra a Sabadell. Des de Reblaze esperen que la tenda els serveixi per donar a conèixer el producte que fabriquen, les blazers, jaquetes de vestir que mantenen el punt d’elegància de les americanes tradicionals, però que són més informals. "Una pop-up és útil, perquè ens ajuntem diferents marques per buscar sinergies. A més, es basa en l'oportunitat. En ser una botiga temporal, els clients han d’aprofitar el temps que estiguem en una localitat per venir a comprar", remarquen.

Reblaze va començar la seva activitat a finals d'octubre. La firma va organitzar un showroom per presentar les blazers i des de llavors també ven articles a través de la seva pàgina web. El disseny i la creació de les peces de roba són de quilòmetre zero. De fet, gran part del seu teixit és de botigues de Sabadell.

Eight&October, firma de sabates

Així mateix, Eight&October, que també està present a la botiga temporal de Sabadell, és una marca sabadellenca de sabates per a dona. La seva particularitat és que són clàssiques, tenen colors contemporanis i la seva producció es fa en tallers artesans de tot l'Estat. Eight&October no disposa d'una botiga física permanent, però ven els seus productes a través del seu compte d'Instagram: @eightandoctober.

Finalment, trobem Nude Bracelet, que és una firma de joies per a dones. La marca sabadellenca ven on-line i les seves joies també es distribueixen a botigues de Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Girona i Sant Just Desvern. Hi ha dues col·leccions: la d'estiu i la d'hivern.

En definitiva, la botiga temporal obrirà cada dia, excepte els diumenges. L'horari és d'onze del matí fins a dues del migdia, i de quatre de la tarda fins a les vuit del vespre. Tanmateix, tant divendres com dissabte, la botiga no tancarà al migdia.

