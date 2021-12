Tres derrotes consecutives, en zona de descens, adeu a la Copa, canvi d’entrenador que, ara per ara, no fa de revulsiu i, sobretot, un equip bloquejat incapaç de reaccionar.

Una crisi esportiva de grans dimensions que hem volgut analitzar a fons amb tres referents sabadellencs del Centre d’Esports. Han gaudit i patit a la gespa i a la banqueta i com a denominador comú també els ha tocat viure situacions complicades.

El tècnic Julià Garcia va fer d’apagafocs més d’una vegada. Molt recordada la permanència a Segona A de la temporada 90/91 després de substituir el polèmic José Antonio Naya. Precisament, en aquella plantilla hi havia Roberto Elvira, un dels mítics de la pedrera que va jugar en diferents etapes i també va exercir d’entrenador. A la 2003/04 va viure una agònica promoció de permanència a Segona B. També l’excapità Genís Garcia va ser clau en moments d’enorme dificultat les temporades 2001/02 i 03/04. Coneixen bé la casa, l’entorn i, especialment, els mecanismes d’un vestidor per la seva gran experiència. Ara ho veuen des de fora, patint com a socis arlequinats, i coincideixen en un aspecte molt important: “Els jugadors han de canviar el xip”.

Julià García: canvi obligat de mentalitat

L’extècnic arlequinat comença recordant que “la situació actual és molt diferent de la que teníem a la meva època. Els jugadors no congregaven amb Naya i a mi em van rebre molt bé. Vaig intentar parlar amb ells, buscar una sintonia. Homes com Lino, Gallart, Saura, Roberto, Barbará i Ramon feien grup. Ara, en canvi, trobo a faltar un líder”.

El més urgent, diu, és “canviar la mentalitat. L’equip ha d’adaptar-se a aquesta situació que ningú esperava.

Per sortir de sota cal ser un equip molt lluitador, anar a morir a cada partit i tenir una actitud molt positiva. El Sabadell té bons futbolistes, però potser no són conscients de la realitat. No es poden encaixar gols com el de l’Andorra. Això fa molt mal. La solució? A vegades està més a fora de la gespa. Nosaltres fèiem molts dinars per parlar. Ara el tema psicològic pesa moltíssim i això només s’arregla amb dues victòries seguides per agafar confiança. Hauria estat important guanyar a la Copa, però ara ja només es pot pensar en la lliga. L’avantatge és que queda molt i tenim temps de reaccionar”.

Roberto Elvira: una qüestió de caràcter

Roberto Elvira també compara el seu Sabadell d’entrenador amb l’actual: “Nosaltres estàvem sols, amb problemes econòmics i al final sense directiva. Ara el club viu un gran moment institucional i l’afició respon. És inexplicable”. Des de fora té “la sensació que falta caràcter, lideratge. Cap jugador aixeca la veu al camp per donar ànims o fer reaccionar els companys. En un vestidor sempre es necessita gent de la casa o arrelada al club, com podien ser Pedro Capó o Edgar, i aquest any hi ha molta gent nova”.

En l’àmbit merament esportiu fa una curiosa comparació: “El Sabadell de l’any passat va competir cada partit a Segona A. Penso que va fer una gran temporada tot i el descens. Ara jo no veig aquesta competitivitat i és difícil adaptar-se a una situació com l’actual”. Del nou entrenador diu que “acaba d’arribar i s’hi ha de creure. Té temps per canviar, però potser caldrà fer una segona volta de play-off per salvar-se. Mentalment, el partit de Palamós és importantíssim”.

Genís Garcia: la intervenció dels líders

A l’excapità arlequinat també li va tocar viure moments molt delicats, res a veure amb els actuals. “El jugador hauria de valorar que està en un club seriós, al dia de pagaments i amb una bona estructura. És un privilegiat. Jo recordo haver de convèncer companys per evitar vagues per no cobrar en una situació de descens. Llavors és clau la intervenció dels líders del vestidor, com podien ser Jordi Dot o Motoret Sala. Ens vam salvar perquè vam fer una gran pinya a fora. En situacions difícils, la gent de casa és la que porta el timó. Falta un sentiment d’arrelament al club. Aquest lideratge ara no el veig”, exposa.

Vol ser optimista perquè “han vingut jugadors de Segona A. La clau és que sàpiguen gestionar la pressió de veure’s a sota. Queda molta lliga, però cal una reacció immediata per evitar l’angoixa”. La primera oportunitat serà dissabte (17 h) al Municipal de Palamós davant el cuer UE Costa Brava.

