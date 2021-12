El calvari continua. El Jordi i la Xesca, la parella sabadellenca que viu des de fa una dècada a l'illa de La Palma, han patit de manera molt directe els efectes del volcà Cumbre Vieja. De fet, van perdre l'habitatge, una casa de 160 metres quadrats dins d'una parcel·la de 1.800 metres. Estava molt a prop de la zona crítica, al barri de Todoque que pertany al municipi de Los Llanos d'Aridane.

Van haver de marxar gairebé corrents de casa seva i després d'instal·lar-se uns dies a La Gomera, amb uns amics, van decidir tornar a La Palma. Havien d'agilitzar els tràmits de l'assegurança i possibles ajudes de l'administració i ara, gairebé dos mesos després del primer impacte i la pèrdua del seu habitatge, viuen a Santa Cruz de la Palma, acollits per uns amics. "Estem lluny del volcà i el seu ràdio d'acció i, de fet, només notem una mica de cendra alguns dies. Res a veure amb la terrible experiència dels primers dies al nostre barri que, per desgràcia, ja no existeix", explica el Jordi, actualitzant la seva situació.

Els afectats estan pendents de rebre ajudes, però "tot es mou molt lentament. De moment, l'Ajuntament d'El Paso i El Cabildo han unit forces per facilitar ajudes a les famílies. De fet, es tracta de donatius de 1.500 euros per la gent més necessitada. Altres ajuntaments s'hi volen afegir a aquesta iniciativa mentre en l'àmbit polític impera la confusió i serà complicat. Amb aquestes ajudes no es pot fer gairebé res. Hem de pensar que són famílies que ho han perdut absolutament tot: la casa i en molts casos, la feina".

El Jordi i la Xesca tenien assegurada el seu habitatge i estan pendents de conèixer la valoració final. "Segur que hi sortirem perdent, però almenys tindrem alguna cosa", admet. D'altra banda, exposa la situació de gent que tenia una hipoteca. Els bancs han aturat, durant uns mesos, el seu cobrament, però ha sorgit una altra polèmica: si la zona es declara catastròfica, les hipoteques quedarien definitivament anul·lades, però això pot significar un procés judicial llarg i algunes famílies han pactat acords ràpids amb els bancs per pagar menys i no arribar fins al final. També es va parlar de construir cases de fusta i més endavant cedir terrenys dels ajuntaments a les famílies més perjudicades. Però això també requereix molt de temps.

El pitjor, segons el Jordi, és el futur de La Palma. "Estem notant com molta gent manifesta la seva intenció de marxar. La situació cada vegada és més complicada a les zones afectades i es pot produir una autèntica despoblació de l'illa. Es podria passar de 70 mil habitants a 20 mil en pocs mesos. Això significa la pèrdua de valor en tots els àmbits i també més pobresa", lamenta.

De moment, la seva intenció és aguantar el que puguin i no es plantegen tornar a Catalunya. "Són molts anys residint a les Illes Canàries, primer a Tenerife i ara a La Palma i estem acostumats a aquesta forma de viure. Penso que tornar a Catalunya es faria estressant per nosaltres. Una possibilitat seria tornar a Tenerife, ja veurem com evoluciona la situació".

