Les excavadores, a punt per fer el parc de les Aigües

Les obres de la tercera i última fase de construcció del parc de les Aigües ja estan en marxa, al barri de Can Llong, a l’alçada de la plaça de Còrdova. En els pròxims dies es preveu que s’hi vegi més moviment, tal com va anunciar ahir dimecres en una visita al lloc l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. I és que aviat hi entraran les excavadores i els camions per començar a fer el moviment de terres necessari per donar forma a aquest nou parc urbà que tindrà una dimensió de 70.000 metres quadrats.

Durant els primers dies del mes s’ha fet l’esbrossada del terreny i tasts de localització de serveis. A continuació es procedirà al moviment de terres, incloses les rases per passar-hi les instal·lacions de sanejament, enllumenat i reg i després es farà el traçat dels camins i la seva pavimentació.

Aquesta tercera etapa d’obres va començar la segona setmana de novembre i es preveu poder inaugurar el parc d’aquí a un any, el darrer trimestre del 2022. La inversió per acabar els treballs, el gruix del projecte, suma 3,6 milions d’euros. En total, entre el govern quadripartit que va iniciar el projecte i l’actual, el cost del parc de les Aigües rondarà els 6 milions d’euros.

Els diners que s’han invertit ara serviran per urbanitzar l’espai i completaran la inversió que ja s’ha fet en les fases prèvies consistents en la urbanització de l’entorn, el plantejament de com serà el parc i la renovació d’una important canonada de la companyia d’aigües CASSA –que va aportar un milió d’euros per fer-ho–.

Aigua i verd, protagonistes

El parc tindrà 70.000 metres quadrats –7 hectàrees o una mesura aproximada al que farien set camps de futbol– i tindrà l’aigua i el verd com a protagonistes. L’estructura afavorirà el drenatge i la infiltració de les aigües de la pluja i la xarxa d’evacuació de les aigües pluvials es combinarà amb la plantació d’arbres humits. En total, hi haurà 320 arbres, dels quals 308 seran nous, 61.171 metres quadrats de zona verda i 1.500 metres quadrats de jocs d’aigua.

El parc afavorirà el drenatge i la infiltració de les aigües de pluja, aconseguint així diversos beneficis ambientals, ja que s’augmenta la disponibilitat d’aigua del subsol filtrant les aigües dels llocs per on s’escorre. Així es redueixen els cabals abocats a la xarxa de clavegueram i es proporcionen hàbitats a insectes i altres petits animals.

Mirador 360º

A la part nord, tocant a l’avinguda d’Estrasburg, hi haurà un dels elements més destacats del parc: un mirador 360º amb vistes a Sabadell, la Mola, el puig de la Creu, el Montseny i Collserola. L’àmbit sud concentrarà els jocs d’aigua, un quiosc amb bar i serveis públics.

