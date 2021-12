A jugar... en principi. Quan tot apuntava a la suspensió de la UE Costa Brava-Sabadell per l'aparició de tres casos positius a la plantilla arlequinada, finalment la Federació Espanyola de futbol ha confirmat aquest divendres que el partit continua en peu i es disputaria al Municipal de Palamós aquest dissabte (17 h) com estava previst. Només un nou moviment d'escacs ho podria evitar hores abans del partit: que el brot afectés a més jugadors i obligués a un confinament gairebé massiu. Ara mateix, el Sabadell afrontaria el duel amb 10 baixes: els tres positius, cinc futbolistes que no tenen la pauta completa i estan obligats a aïllar-se i els dos lesionats (Aleix Coch i Ramon Folch).

El Centre d'Esports va anunciar els tres positius -la identitat dels quals no s'ha donat a conèixer i tots tres es troben aïllats als seus domicilis amb símptomes lleus- i immediatament va activar els protocols sanitaris previstos, comunicant la situació a Salut de la Generalitat i també a la Federació Espanyola de futbol. Al mateix temps, la resta de la plantilla es feia noves proves d'antígens i PCR per descartar nous contagis. Els resultats es coneixeran aquest dissabte i els casos podrien augmentar. En aquest cas, el brot seria massiu i això abocaria a la suspensió. Si no és així, la Federació Espanyola entén que el Sabadell té fitxes suficients per afrontar el partit i el manté en peu.

El director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, ha estat en contacte permanent amb l'ens federatiu. Gairebé tothom tenia coll avall que el partit seria suspès i fins i tot també l'ajornament del següent contra el Betis Deportivo a la Nova Creu Alta com una mesura preventiva, però finalment no ha estat així. Sorpresa al club arlequinat, que va enviar més documentació al Departament de Salut i ara espera que aquesta arribi a la Federació.

L'habitual roda de premsa prèvia del tècnic havia quedat suspesa, a l'espera de la decisió final. Pedro Munitis haurà de fer una alineació de circumstàncies i amb tota seguretat entraran a la convocatòria jugadors del filial -que no juga aquest cap de setmana- o el juvenil. Un contratemps més en una situació molt delicada perquè el partit és vital, transcendental pel futur del conjunt arlequinat. En tot cas, encara es poden escriure més capítols d'aquest serial a les pròximes hores. De moment, hi ha partit.

