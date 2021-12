Sabadell activa punts per ajudar la gent gran a obtenir el certificat Covid

Sabadell activa quatre punts per ajudar la gent gran a descarregar-se el passaport Covid. Amb l'obligatorietat de presentar-lo per entrar a restaurants, bars, gimnasos i residències, així com per accedir a les activitats de ball i del programa d’activitats físiques per a la gent gran, es tracta d'un col·lectiu que pot tenir dificultats per obtenir el document.

Des d’aquests punts, les persones grans rebran suport per donar-se d’alta a l’espai de salut digital de la Generalitat de Catalunya La meva salut, i des d’allà se les ajudarà a descarregar-se al telèfon mòbil el certificat de la vacunació de la Covid.

Els punts estaran actius al llarg dels primers dies de la reactivació de la mesura anunciada per la Generalitat. Els horaris d’atenció, de dilluns a divendres, són:

Antic Mercat de Sant Joan (pl. de Sant Joan, tel. 93 725 96 64) 9.30 h a 13 h i 16 h a 20 h

Complex Parc Central (carrer de Diego de Almagro, 42, tel. 93 745 31 69) de 9.30 h a 13 h

Complex Alexandra (pl. d’Ovidi Montllor, 3 baixos, tel. 93 716 02 20) de 9.30 h a 13 h

Complex Sant Oleguer (carrer de Sol i Padrís, 56, tel. 93 710 11 01) de 9.30 h a 13 h

Es tracta de complexos per a gent gran de Sabadell que tracten d’evitar una situació de bretxa digital, l’Ajuntament de Sabadell, amb la col·laboració de la Fundació cívica oreneta del Vallès, ofereix assessoraments i tutories gratuïtes també als equipaments i complexos de gent gran per atendre qualsevol consulta sobre gestions digitals.

