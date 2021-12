El certificat covid per accedir a bars i restaurants, gimnasos i residències ha entrat en vigor aquest divendres. També serà necessari per entrar a teatres, cinemes, auditoris, circs o a interiors d'establiments on hi hagi activitats de ball o restauranció. El Govern de la Generalitat ha tirat endavant la mesura a causa de l'empitjorament de la situació epidemiològica. A Sabadell, els casos de Covid s'han multiplicat per sis en un mes.

Descarregar el certificat Covid

El certificat covid es pot descarregar a través del portal Vacunacovid (https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/). El departament ha habilitat aquest espai en el portal de vacunació per facilitar la descàrrega del document sense haver-se de donar d'alta a La Meva Salut.

Paral·lelament, també es pot descarregar el certificat Covid al web La Meva Salut (lamevasalut.gencat.cat). Abans, però, caldrà que ens donem d'alta al portal. Després, cal seguir tres passos:

Ens hem de dirigir a la pestanya de Vacunes i Certificat Covid UE. Hi podem trobar tres opcions: Certificat Covid Digital UE, Estat vacunal i Justificant vacunal. Hem de seleccionar l'opció certificat Covid Digital UE. En aquest pas, podem escollir si obtenir un certificat per acreditar que estem vacunats, que hem obtingut una prova negativa o que hem passat la Covid. Hem d'escollir l'opció certificat de Vacunació. Cliquem sol·licitar i, en uns minuts, ens apareixerà un codi QR, que podem descarregar al moment. Hem de tenir en compte a quina carpeta del mòbil o de l'ordinador queda emmagatzemat per ensenyar-lo en el moment que sigui necessari.

Aquest divendres torna a estar operatiu el Certificat Covid, una setmana després que el Govern en suspengués l'obligatorietat perquè la pàgina web s'havia saturat a causa de la quantitat de gent que va intentar descarregar-lo.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, demana guardar el document per no haver-lo de tornar a baixar cada vegada. També va explicar que dijous a la tarda hi havia 6.000 entrades al minut a la pàgina web de La Meva Salut.

Vacunació oberta dels 60 als 65 anys

Salut ja ha obert la franja de 60 a 65 anys per demanar cita per a la tercera dosi, que s'administra a Centres d'Atenció Primària i a punts de vacunació massius. També es pot demanar hora a través del web Vacunacovid. Cal seguir els mateixos passos que en l'administració de la primera i segona dosi.

Publicitat