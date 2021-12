“Haver de dedicar-se a comprovar tots els codis QR és horrible”

Aquest cap de setmana ha estat el primer on bars, restaurants i gimnasos han tingut l’obligatorietat de demanar el certificat Covid, per validar que els clients estan vacunats.

En els bars no s’ha produït cap incident remarcable. I en general, els clients han respectat aquesta nova mesura. Així ho confirma, Carla Casanovas, cambrera del Sandwichez, ubicat al carrer de Gràcia. Explica que la gran majoria de clients portava el certificat, tot i que amb alguna excepció: “És cert que clients que sí que estan vacunats no podien entrar, perquè no entenien com s’havien de treure el paper”.

Per aquest motiu, han tirat endavant una nova iniciativa que -assegura-, ha facilitat la feina tant a clients com a treballadors: “Aquí hem posat un QR que permet que els clients entrin directament a la pàgina per descarregar-se al certificat”.

Ho ha passat pitjor Raül Márquez, propietari i responsable de la Cullereta (bar situat a la Rambla), qui defineix el cap de setmana com a “horrible”. Lamenta que s’hagin hagut de dedicar a comprovar codis QR: “No tenim prou personal per a fer-ho. Si la Generalitat implanta aquesta nova mesura hauria d’aportar recursos als locals afectats, perquè logísticament està sent molt complicat”, reclama de forma contundent.

En aquesta línia, explica que s’han produït un gran ventall les reaccions: “D’una banda, persones que estan vacunades et diuen que et denunciaran, si no els demanes el certificat en un primer moment. D’altra banda, persones que no tenen el passaport s’enfaden i et diuen que no ets ningú per demanar-los el codi”. Segons el seu parer, considera que és una situació “insostenible”.

Igualment, Robert Garcia, porter del Sabadebidoo, es manté en aquesta línia: “La gran majoria el porta, tot i que alguns que no el tenen m’han arribat a insultar”.

A més a més, aquest cap de setmana el centre de Sabadell era un riu de persones amunt i avall amb ganes de festa. Però, en aquesta ocasió alguns s’han hagut de quedar a les portes, per la falta del passaport Covid.

“No són la majoria, però alguns clients no han pogut entrar i han optat per quedar-se a la Terrassa”, assegura Òscar Colín, porter del Bar Musical des de fa més de 10 anys. És el cas del Joan Domínguez [nom fictici], ell no està vacunat ni ho farà: “No vol dir que em quedi sense festa, puc estar a la terrassa”. Ell considera que és una estratègia que utilitza la Generalitat per pressionar a la població: “No vull caure en aquesta trampa”, remarca.

Tot i això, Colín demana el certificat a tothom i el valida preguntant la data de naixement, “no puc demanar el DNI a tothom, se’m fan unes cues molt grans, lamenta”. Tot i això, detalla que la gran majoria són clients coneguts: “mentre els hi demanis una vegada ja està”, afegeix.

