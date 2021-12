L’emoció del bàsquet torna amb una brillant edició del Topbàsquet

Tres dies de bàsquet per als quatre costats han servit per recuperar, dos anys després, la passió i la cultura per aquest esport a la ciutat: la dotzena edició del Topbàsquet ha estat un èxit, amb més de mig miler de jugadors repartits pels diversos pavellons de la ciutat durant aquests darrers tres dies. El diumenge passat, el pavelló del Nord va ser l’epicentre de les finals de les diverses categories, on clubs sabadellencs com Sant Nicolau, CE Escola Pia o Sabadell BQ Vallès van participar-hi, i en alguns casos, arribant a lluitar per a les finals de les categories infantil o mini.

El primer plat fort de la matinal arribava amb la disputa de la fase final en la categoria infantil femení, en què GEiEG Girona, CB Cerdanyola, Lima Horta - Sabadell BQ-Vallès van lluitar per una posició a la final.

El Lima Horta aconseguia el primer títol de la matinal en endur-se per la mínima la victòria davant el Sant Adrià en una final molt ajustada (44-42). El CE Escola Pia, organitzador del Topbàsquet, acabaria tercer en la fase de consolació, després de superar l’EBG Màlaga (51-43)

Coses de l’esport, en mini femení, el Sant Adrià es podria refer de la derrota en infantils en vèncer a la final mini femení el Barça - CB Santfeliuenc, demostrant una vegada més que l’escola adrianenca és un dels planters amb més talent de Catalunya.

En categoria infantil masculí el Team Mazovia polonès va endur-se el Topbàsquet en vèncer per un ajustat 55 a 51 l’FC Barcelona, qui arribava a la gran final sense gairebé despentinar-se.

Els acompanyarien en el podi la Unió Esportiva Mataró després de superar El Olivar per 73 a 52.

En mini masculí els blaugranes no donarien cap opció al Bàsquet Girona en vèncer-lo per un contundent 87 a 19. El Sant Nicolau acabaria en una meritòria vuitena posició després de caure davant el Sant Pep de Badalona (50-60).

