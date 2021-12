La responsable de Treball Social i Voluntariat del Taulí, Ester Cortés, reclama més eines per respondre a les necessitats actuals en matèria de salut mental, l'àmbit al qual es dedicarà La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'enguany que serà diumenge 19 de desembre.

En què consisteix la feina de la treballadora social?

El treball social consisteix a conèixer la persona i l’entorn. La nostra feina no és només donar un recurs, sinó fer tot l’estudi previ, conjuntament amb la persona i el seu entorn, per poder dissenyar la sortida o el recurs.

Que sí, a vegades hem de fer servir algun recurs, però moltes vegades la solució la té la mateixa persona o la família. Acompanyem en aquest procés per conèixer la situació real de la persona i tot el que l’envolta per ser conscients de quins recursos té ella mateixa i el seu entorn abans de recórrer al recurs públic. Veiem de què partim i què necessita.

A salut mental, teniu tres treballadores socials per a adults. En falten? Quina és la manca de recursos que hi ha?

Hi ha manca de recursos en l’àmbit públic. A vegades, depèn del cas, encara que el pacient tingués tots els recursos, potser no serien els més adients. Però sí que és veritat que ens facilitaria molt que hi hagués més disponibilitat de pisos o llars-residències, recursos més ràpids i més urgents.

El cribratge d’optimització de recursos ja el fem els professionals, no seria un malbaratament que n’hi hagués més. En l’àmbit de treball social cada vegada hi ha més necessitats.

Poder accedir a aquests recursos és una part important del tractament?

Sí, el primer és que la persona sigui conscient de les dificultats que pugui tenir i vulgui posar-hi remei, això és el 80% de l’èxit. I després, que tingui l’accés, òbviament, som canalitzadors d’ajuda. Quan la persona sola no pot, per això estem els professionals, per ajudar.

Per què són importants accions com La Marató de TV3, de difusió, sensibilització i recollida de fons per a la investigació?

En tots els temes, sobretot en l’àmbit social, com més difusió i coneixement hi hagi, millor. Quan més se’n parla és quan més recursos s’hi posen. La informació és poder, però poder per ajudar també.

I cal que entre la població trenquem estigmes perquè tot allò que no coneixem genera por, desconfiances i judicis de valor. És molt important que se sàpiga, que es conegui, perquè tots podem trobar-nos en algun moment amb una situació de salut mental i hem de poder treure aquests estigmes, saber els recursos que hi ha i com ens en podem sortir. La Marató és importantíssima perquè dona visibilitat a situacions específiques. La gent ha de saber i conèixer les diferents situacions que passem les persones, que al final és el nostre dia a dia. El que passa és que si no et toca a tu, sembla que quedi lluny.

Publicitat