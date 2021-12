Bellesa en el ciment

El creixement urbanístic de Sabadell, al llarg del segle XX, va permetre alguns barris amb una estructura poc endreçada i una predominança del ciment dur. Així que cal buscar mesures per embellir l’entorn veïnal. I és que un paisatge visualment agradable fa revifar els barris, evitant que es converteixin en zones dormitori.

De la mateixa manera que combinar els usos (residencial, comercial, d’oci, oficines, zones verdes, equipaments, etc.) genera espais dinàmics i autocentrats. Per això, iniciatives com el Torre-romeu s’omple de colors (dins del projecte SBDON), el Pintem de Drets Sabadell (a Can Puiggener i Campoamor) i el pas soterrani de la Gran Via (en el marc de la diada feminista del 25-N) són eines que precisament fan més amables les zones veïnals.

"Un paisatge visualment agradable fa revifar els barris"

Els murals de Werens, Gerard Torres Sanmartí, Atik, Reb (en col·laboració amb el col·lectiu local Artefakto) i molts altres en són una bona mostra. D’aquesta manera, les façanes dures són més permeables i s’entendreix el ciment. El dret a gaudir d’un paisatge visual bell, també en espais urbans, agafa velocitat a Sabadell.

