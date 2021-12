Sota zero. Així es troba ara mateix el Centre d'Esports Sabadell. Els tres casos positius detectats notificats divendres passat i les afectacions d'una desena de jugadors en total van provocar la quarantena grupal a més de la suspensió dels partits davant la UE Costa Brava i el que estava previst la pròxima jornada contra el Betis Deportivo a la Nova Creu Alta. Se sap que els tres components de la plantilla que pateixen la malaltia es troben bé, aïllats als seus domicilis. De fet, no van notar cap símptoma previ i només la rutinària prova d'antígens que es fa cada setmana va descobrir els positius.

Ara mateix, doncs, l'activitat esportiva és nul·la, almenys de manera col·lectiva. S'entén que els jugadors fan exercicis de manera individual a casa seva, a l'estil de l'època del confinament general. Diumenge es compleixen els 10 dies de termini per la seva recuperació i la previsió és reiniciar els entrenaments en grup el dilluns. Això sí, caldrà fer proves PCR prèvies per assegurar i evitar més ensurts.

Pedro Munitis i el seu cos tècnic tindran una setmana escassa per preparar el partit del Nou Castàlia de diumenge (12 hores) davant el Castelló, de fet l'únic que disputarà el Sabadell en aquest atípic mes de desembre. Caldrà veure en quines condicions físiques arriben els futbolistes després de l'aturada forçada per les circumstàncies sanitàries. Precisament el conjunt orellut va patir una situació idèntica per un brot encara més nombrós i va veure ajornades dues jornades. En el seu cas, la tornada va ser força positiva guanyant al Betis Deportivo (2-1) i després a Valdebebas al RM Castilla (1-2). Aquest dimecres va recuperar un dels partits ajornats i també es va imposar a la UE Costa Brava (1-0) en un duel on va malbaratar moltíssimes ocasions, inclòs un penal, per consolidar-se a la zona de privilegi de la taula.

Una altra incògnita son les dates per disputar els partits pendents. En principi, el cap de setmana del 15 i 16 de gener apunta, gairebé amb tota seguretat, al duel del Municipal de Palamós contra la UE Costa Brava. Són dos dies reservats a la Copa del Rei i tots dos equips ja estan eliminats de la competició. Més complicat potser l'acord pel Sabadell-Betis Deportivo que probablement es jugarà entre setmana. En qualsevol cas dos partits vitals per a la permanència, ara mateix a 6 punts de distància.

