Preparades per tornar a regnar a Europa

"Pas a pas, partit a partit. M'agrada molt el número 6", ha reconegut la jugadora de l'Astralpool Club Natació Sabadell Maggie Steffens, durant el media day celebrat aquest dijous a Can Llong. Les pentacampiones continentals estan a punt per a la triple prova de foc que afrontaran a partir d'aquest divendres en la segona ronda de l'Eurolliga, que es disputa a Sabadell: Ferencvarós, Dunaujvaros i CN Mataró posaran a prova la fiabilitat d'un equip que amb els reforços de les nord-americanes Steffens iBrigitta Games i la canadenca Gurpreet Sohi –absent per quarantena–, és un dels ferms candidats a guanyar la Copa d'Europa.

Des del Club, però, no es vol pensar més enllà i el primer obstacle en aquest camí llarg i costerut s'hauran de desfer dels sempre temuts equips hongaresos, a més del conjunt maresmenc: "Vam jugar molt bé a Porto, davant bons equips com Ethnikos i Orizzonte, i ara haurem de fer el mateix davant d'equips encara més forts. Tenim set olímpiques, però això s'ha de demostrar a la piscina jugant com un bloc compacte i evitant desconnexions", ha assegurat la neerlandesa Maartje Keuning, qui s'ha desfet en elogis de la seva companya Sttefens en assegurar que "amb l'arribada de la Maggie som molt més fortes que l'any passat". Sobre quin pot ser el desenllaç a partir del diumenge a les 14 h davant el CN Mataró, Keuning s'ha mostrat prudent en afirmar que "és un equip que no té res a veure amb el de l'any passat. Ens hem enfrontat moltes vegades i els petits detalls acabaran marcant el resultat final. Hem après dels errors a la Copa Catalunya i confio que no es repetiran", ha alertat.

Per la seva banda, Steffens, que torna a Can Llong després d'una primera etapa immaculada, on va aconseguir proclamar-se pentacampiona –Copa d'Europa, Lliga, Copa de la Reina, Supercopa d'Europa i Supercopa d'Espanya– espera repetir l'èxit, encara que sigui amb la boca petita: "No t'enganyaré que he vingut aquí per aconseguir el màxim objectiu que tenim totes. Per mi ja és un regal ser aquí, amb les meves amigues, enmig d'una pandèmia mundial. És important tenir somnis, però són futurs i per arribar-hi cal viure i lluitar el present", ha destacat la millor jugadora del món del 2021. Sobre els rivals d'aquesta segona ronda, màxima confiança amb l'equip en assegurar que "l'Eurolliga la guanyen els grans equips i no les individualitats. Si juguem com sabem arribarem molt lluny". Paraula de campiona.

